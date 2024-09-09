https://ria.ru/20240909/kadyrov-1971699972.html

Кадыров посетил съемочную площадку турецкого сериала

Кадыров посетил съемочную площадку турецкого сериала - РИА Новости, 09.09.2024

Кадыров посетил съемочную площадку турецкого сериала

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что побывал на съемочной площадке популярного турецкого сериала "Основание: Осман" и получил от продюсера исторической... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:44

2024-09-09T20:44

2024-09-09T20:51

турция

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

общество

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ГРОЗНЫЙ, 9 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что побывал на съемочной площадке популярного турецкого сериала "Основание: Осман" и получил от продюсера исторической драмы Мехмета Боздага в качестве подарков скакуна, турецкую саблю и доспехи. "Во время поездки в Турцию мы с дорогими братьями воспользовались случаем и побывали на съемочной площадке популярного турецкого сериала "Основание: Осман". На месте нас радушно встретили продюсер исторической драмы Мехмет Боздаг, известный также по сериалу "Эртугрул. Воскресший", и актерский состав фильма", – написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни признался, что ему очень понравилась атмосфера, царившая на рабочей площадке. По его словам, "она была буквально пронизана турецкой историей и культурой и с первых минут погружала в завораживающий мир кинематографа". "На месте нам показали превосходное представление, отлично раскрывающее красоту и богатство турецкой культуры. Я остался под приятным впечатлением от того, как элементы традиционного искусства отражены в самом сериале. Было также очень приятно получить от Мехмета Боздага в подарок скакуна и подарки в виде традиционной турецкой сабли и доспехов", – рассказал глава республики. Кадыров также сообщил, что поблагодарил Боздага за то, что в своих картинах он "показывает красоту и чистоту" ислама.

https://ria.ru/20210208/osman-1596521106.html

https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966791039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество, в мире