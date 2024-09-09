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Кадыров посетил съемочную площадку турецкого сериала - РИА Новости, 09.09.2024
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20:44 09.09.2024 (обновлено: 20:51 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/kadyrov-1971699972.html
Кадыров посетил съемочную площадку турецкого сериала
Кадыров посетил съемочную площадку турецкого сериала - РИА Новости, 09.09.2024
Кадыров посетил съемочную площадку турецкого сериала
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что побывал на съемочной площадке популярного турецкого сериала "Основание: Осман" и получил от продюсера исторической... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:44
2024-09-09T20:51
турция
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
общество
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ГРОЗНЫЙ, 9 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что побывал на съемочной площадке популярного турецкого сериала "Основание: Осман" и получил от продюсера исторической драмы Мехмета Боздага в качестве подарков скакуна, турецкую саблю и доспехи. "Во время поездки в Турцию мы с дорогими братьями воспользовались случаем и побывали на съемочной площадке популярного турецкого сериала "Основание: Осман". На месте нас радушно встретили продюсер исторической драмы Мехмет Боздаг, известный также по сериалу "Эртугрул. Воскресший", и актерский состав фильма", – написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни признался, что ему очень понравилась атмосфера, царившая на рабочей площадке. По его словам, "она была буквально пронизана турецкой историей и культурой и с первых минут погружала в завораживающий мир кинематографа". "На месте нам показали превосходное представление, отлично раскрывающее красоту и богатство турецкой культуры. Я остался под приятным впечатлением от того, как элементы традиционного искусства отражены в самом сериале. Было также очень приятно получить от Мехмета Боздага в подарок скакуна и подарки в виде традиционной турецкой сабли и доспехов", – рассказал глава республики. Кадыров также сообщил, что поблагодарил Боздага за то, что в своих картинах он "показывает красоту и чистоту" ислама.
https://ria.ru/20210208/osman-1596521106.html
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турция, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество, в мире
Турция, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Общество, В мире
Кадыров посетил съемочную площадку турецкого сериала

Кадыров рассказал, как посетил съемочную площадку популярного турецкого сериала

© Kadyrov_95/TelegramГлава Чечни Рамзан Кадыров на съемочной площадке популярного турецкого сериала "Основание: Осман"
Глава Чечни Рамзан Кадыров на съемочной площадке популярного турецкого сериала Основание: Осман - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров на съемочной площадке популярного турецкого сериала "Основание: Осман"
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ГРОЗНЫЙ, 9 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что побывал на съемочной площадке популярного турецкого сериала "Основание: Осман" и получил от продюсера исторической драмы Мехмета Боздага в качестве подарков скакуна, турецкую саблю и доспехи.
«
"Во время поездки в Турцию мы с дорогими братьями воспользовались случаем и побывали на съемочной площадке популярного турецкого сериала "Основание: Осман". На месте нас радушно встретили продюсер исторической драмы Мехмет Боздаг, известный также по сериалу "Эртугрул. Воскресший", и актерский состав фильма", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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Глава Чечни признался, что ему очень понравилась атмосфера, царившая на рабочей площадке. По его словам, "она была буквально пронизана турецкой историей и культурой и с первых минут погружала в завораживающий мир кинематографа".
"На месте нам показали превосходное представление, отлично раскрывающее красоту и богатство турецкой культуры. Я остался под приятным впечатлением от того, как элементы традиционного искусства отражены в самом сериале. Было также очень приятно получить от Мехмета Боздага в подарок скакуна и подарки в виде традиционной турецкой сабли и доспехов", – рассказал глава республики.
Кадыров также сообщил, что поблагодарил Боздага за то, что в своих картинах он "показывает красоту и чистоту" ислама.
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