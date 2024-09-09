Кадыров посетил съемочную площадку турецкого сериала
Кадыров рассказал, как посетил съемочную площадку популярного турецкого сериала
© Kadyrov_95/TelegramГлава Чечни Рамзан Кадыров на съемочной площадке популярного турецкого сериала "Основание: Осман"
Глава Чечни Рамзан Кадыров на съемочной площадке популярного турецкого сериала "Основание: Осман"
ГРОЗНЫЙ, 9 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что побывал на съемочной площадке популярного турецкого сериала "Основание: Осман" и получил от продюсера исторической драмы Мехмета Боздага в качестве подарков скакуна, турецкую саблю и доспехи.
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"Во время поездки в Турцию мы с дорогими братьями воспользовались случаем и побывали на съемочной площадке популярного турецкого сериала "Основание: Осман". На месте нас радушно встретили продюсер исторической драмы Мехмет Боздаг, известный также по сериалу "Эртугрул. Воскресший", и актерский состав фильма", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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Глава Чечни признался, что ему очень понравилась атмосфера, царившая на рабочей площадке. По его словам, "она была буквально пронизана турецкой историей и культурой и с первых минут погружала в завораживающий мир кинематографа".
"На месте нам показали превосходное представление, отлично раскрывающее красоту и богатство турецкой культуры. Я остался под приятным впечатлением от того, как элементы традиционного искусства отражены в самом сериале. Было также очень приятно получить от Мехмета Боздага в подарок скакуна и подарки в виде традиционной турецкой сабли и доспехов", – рассказал глава республики.
Кадыров также сообщил, что поблагодарил Боздага за то, что в своих картинах он "показывает красоту и чистоту" ислама.
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