https://ria.ru/20240909/italiya-1971596441.html

В Италии проходит крупная забастовка работников общественного транспорта

В Италии проходит крупная забастовка работников общественного транспорта - РИА Новости, 09.09.2024

В Италии проходит крупная забастовка работников общественного транспорта

Общенациональную забастовку проводят в понедельник работники общественного транспорта Италии по призыву крупнейших профсоюзов, говорится в поступившем в... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:48

2024-09-09T13:48

2024-09-09T13:48

в мире

италия

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РИМ, 9 сен – РИА Новости. Общенациональную забастовку проводят в понедельник работники общественного транспорта Италии по призыву крупнейших профсоюзов, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении профобъединений. График забастовки зависит от каждого крупного города. Корреспондент РИА Новости передает, что в Риме автобусы и метро перестали ходить с 8.30 утра (9.30 мск) и возобновят движение через восемь часов. Входы на станции подземки перекрыты решетками с указанием на то, что ни одна из трех линий метрополитена не работает. Как сообщает газета Corriere della Sera, в Милане пассажиров ожидают вечерние сложности, транспорт прекратит работу с 18 часов местного времени (19.00 мск). Помимо Рима и Милана, забастовка проходит в Неаполе, Венеции, Болонье, Флоренции и Бари. Примкнувшие к забастовке профсоюзы назвали ее последствием последней крупной стачки 18 июля, после которой работодатели не пошли навстречу требованиям работников о продлении трудовых соглашений, которые бы обеспечили их справедливой оплатой труда и безопасностью на рабочих местах. В коллективном обращении профсоюзов указывается, что городской транспорт давно страдает от последствий недостаточных инвестиций в отношении спроса на мобильность и целей экологической, экономической и социальной устойчивости.

https://ria.ru/20240307/germaniya-1931660317.html

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в мире, италия