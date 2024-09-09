https://ria.ru/20240909/iran-1971634974.html

Иран опроверг сообщения о поставках России оружия

Иран опроверг сообщения о поставках России оружия - РИА Новости, 09.09.2024

Иран опроверг сообщения о поставках России оружия

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:01

2024-09-09T16:01

2024-09-09T16:01

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ТЕГЕРАН, 9 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. Об этом написало агентство Fars.Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. "Категорически отвергаем заявления о поставках оружия из Ирана одной из сторон войны на Украине. Те, кто обвиняет Иран, сами являются крупнейшими экспортерами оружия одной из воюющих сторон и играют важную роль в дестабилизации Украины", - цитирует агентство Fars слова Канаани. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы имеющей место поставке Ираном ракет заявил, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Как заявил ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html

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