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В Грузии создадут фонд для финансирования иноагентов - РИА Новости, 09.09.2024
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10:44 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/inoagenty-1971544722.html
В Грузии создадут фонд для финансирования иноагентов
В Грузии создадут фонд для финансирования иноагентов - РИА Новости, 09.09.2024
В Грузии создадут фонд для финансирования иноагентов
Власти Грузии создадут фонд для финансирования тех неправительственных организаций, которые зарегистрировались в реестре иноагентов, заявил журналистам... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:44
2024-09-09T10:44
в мире
грузия
сша
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости. Власти Грузии создадут фонд для финансирования тех неправительственных организаций, которые зарегистрировались в реестре иноагентов, заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. "Конкретные доноры угрожают многим неправительственным организациям прекратить финансирование, если они зарегистрируются в реестре. На этом фоне... мы приняли решение основать программу грантов для грузинских НПО, которая будет финансироваться из госбюджета", - сказал Кобахидзе. По его словам, необходимые институциональные и финансовые основы для бесперебойной работы грантового фонда будут подготовлены в ближайшие два месяца, а первые грантовые проекты начнут финансироваться с января 2025 года. Грузинские неправительственные организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, с 1 августа обязаны начать регистрацию в соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния", заполнив декларацию 2023 года и указав источники их финансирования. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.
https://ria.ru/20240905/gruziya-1970660254.html
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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, США, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
В Грузии создадут фонд для финансирования иноагентов

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о создании фонда для финансирования иноагентов

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии в Тбилиси
Флаг Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Флаг Грузии в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости. Власти Грузии создадут фонд для финансирования тех неправительственных организаций, которые зарегистрировались в реестре иноагентов, заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
"Конкретные доноры угрожают многим неправительственным организациям прекратить финансирование, если они зарегистрируются в реестре. На этом фоне... мы приняли решение основать программу грантов для грузинских НПО, которая будет финансироваться из госбюджета", - сказал Кобахидзе.
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По его словам, необходимые институциональные и финансовые основы для бесперебойной работы грантового фонда будут подготовлены в ближайшие два месяца, а первые грантовые проекты начнут финансироваться с января 2025 года.
Грузинские неправительственные организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, с 1 августа обязаны начать регистрацию в соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния", заполнив декларацию 2023 года и указав источники их финансирования.
Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.
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