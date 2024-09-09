https://ria.ru/20240909/ingushetiya-1971625776.html

Глава Ингушетии отправил в отставку правительство региона

Глава Ингушетии отправил в отставку правительство региона - РИА Новости, 09.09.2024

Глава Ингушетии отправил в отставку правительство региона

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство региона после своего избрания на должность руководителя республики на второй срок. Об... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:26

2024-09-09T15:26

2024-09-09T15:34

политика

выборы в россии — 2024

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство региона после своего избрания на должность руководителя республики на второй срок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали Калиматова главой региона на второй срок, в этот же день он вступил в должность."Подписал указ о сложении полномочий правительства Республики Ингушетия. Кабинет министров продолжит работу до сформирования нового состава", - написал Калиматов.

https://ria.ru/20240908/kalimatov-1971430932.html

республика ингушетия

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политика, выборы в россии — 2024, махмуд-али калиматов, республика ингушетия