Рейтинг@Mail.ru
Глава Ингушетии отправил в отставку правительство региона - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 09.09.2024 (обновлено: 15:34 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/ingushetiya-1971625776.html
Глава Ингушетии отправил в отставку правительство региона
Глава Ингушетии отправил в отставку правительство региона - РИА Новости, 09.09.2024
Глава Ингушетии отправил в отставку правительство региона
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство региона после своего избрания на должность руководителя республики на второй срок. Об... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:26
2024-09-09T15:34
политика
выборы в россии — 2024
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951160829_0:220:3002:1909_1920x0_80_0_0_f30aded712a654e1bd0521a9032d5085.jpg
НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство региона после своего избрания на должность руководителя республики на второй срок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали Калиматова главой региона на второй срок, в этот же день он вступил в должность."Подписал указ о сложении полномочий правительства Республики Ингушетия. Кабинет министров продолжит работу до сформирования нового состава", - написал Калиматов.
https://ria.ru/20240908/kalimatov-1971430932.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951160829_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_0a7d3da68e1fab276d6de31bb5181d58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, выборы в россии — 2024, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Политика, Выборы в России — 2024, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
Глава Ингушетии отправил в отставку правительство региона

Глава Ингушетии отправил в отставку правительство региона после своего избрания

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство региона после своего избрания на должность руководителя республики на второй срок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали Калиматова главой региона на второй срок, в этот же день он вступил в должность.
"Подписал указ о сложении полномочий правительства Республики Ингушетия. Кабинет министров продолжит работу до сформирования нового состава", - написал Калиматов.
Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Калиматов назвал важнейшие для Ингушетии вопросы
8 сентября, 16:11
 
ПолитикаВыборы в России — 2024Махмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала