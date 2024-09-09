Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии ждет роста оборонного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/indoneziya-1971668020.html
Президент Индонезии ждет роста оборонного сотрудничества с Россией
Президент Индонезии ждет роста оборонного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 09.09.2024
Президент Индонезии ждет роста оборонного сотрудничества с Россией
Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто заявил во время встречи с послом России в Индонезии Сергеем Толченовым, что ждет роста... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:45
2024-09-09T17:45
в мире
индонезия
россия
москва
прабово субианто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963197175_0:75:3049:1790_1920x0_80_0_0_9453fc75a5cd7a24ce563b2173545d96.jpg
ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто заявил во время встречи с послом России в Индонезии Сергеем Толченовым, что ждет роста оборонного сотрудничества Москвы и Джакарты. "В ходе встречи министр обороны Прабово выразил благодарность и признательность новому послу Российской Федерации в Индонезии Сергею Геннадьевичу Толченову за то, что он нашел время для визита", - говорится в сообщении, опубликованном министерством обороны Индонезии. Избранный президент Индонезии также поздравил Толченова с недавним назначением на должность нового посла РФ в стране. "Я с нетерпением жду дальнейшего углубления нашего сотрудничества в сфере обороны. Вместе мы сможем решить наши общие проблемы безопасности и способствовать глобальному миру и процветанию", - отметил Субианто.
https://ria.ru/20240909/indoneziya-1971639453.html
https://ria.ru/20240707/indonezija-1958024207.html
индонезия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963197175_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_9d2f0885ce7dbe99cf10b11100ffcb33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, россия, москва, прабово субианто
В мире, Индонезия, Россия, Москва, Прабово Субианто
Президент Индонезии ждет роста оборонного сотрудничества с Россией

Президент Индонезии Субианто ждет роста оборонного сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИзбранный президент Индонезии Прабово Субианто
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто заявил во время встречи с послом России в Индонезии Сергеем Толченовым, что ждет роста оборонного сотрудничества Москвы и Джакарты.
"В ходе встречи министр обороны Прабово выразил благодарность и признательность новому послу Российской Федерации в Индонезии Сергею Геннадьевичу Толченову за то, что он нашел время для визита", - говорится в сообщении, опубликованном министерством обороны Индонезии.
Вид на город Джакарта - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Индонезии возобновили курсы русского языка
Вчера, 16:24
Избранный президент Индонезии также поздравил Толченова с недавним назначением на должность нового посла РФ в стране.
"Я с нетерпением жду дальнейшего углубления нашего сотрудничества в сфере обороны. Вместе мы сможем решить наши общие проблемы безопасности и способствовать глобальному миру и процветанию", - отметил Субианто.
Джакарта - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Индонезии формируется "команда России", заявил посол
7 июля, 14:24
 
В миреИндонезияРоссияМоскваПрабово Субианто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала