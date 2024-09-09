https://ria.ru/20240909/indoneziya-1971668020.html

Президент Индонезии ждет роста оборонного сотрудничества с Россией

Президент Индонезии ждет роста оборонного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 09.09.2024

Президент Индонезии ждет роста оборонного сотрудничества с Россией

Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто заявил во время встречи с послом России в Индонезии Сергеем Толченовым, что ждет роста... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:45

2024-09-09T17:45

2024-09-09T17:45

в мире

индонезия

россия

москва

прабово субианто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963197175_0:75:3049:1790_1920x0_80_0_0_9453fc75a5cd7a24ce563b2173545d96.jpg

ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто заявил во время встречи с послом России в Индонезии Сергеем Толченовым, что ждет роста оборонного сотрудничества Москвы и Джакарты. "В ходе встречи министр обороны Прабово выразил благодарность и признательность новому послу Российской Федерации в Индонезии Сергею Геннадьевичу Толченову за то, что он нашел время для визита", - говорится в сообщении, опубликованном министерством обороны Индонезии. Избранный президент Индонезии также поздравил Толченова с недавним назначением на должность нового посла РФ в стране. "Я с нетерпением жду дальнейшего углубления нашего сотрудничества в сфере обороны. Вместе мы сможем решить наши общие проблемы безопасности и способствовать глобальному миру и процветанию", - отметил Субианто.

https://ria.ru/20240909/indoneziya-1971639453.html

https://ria.ru/20240707/indonezija-1958024207.html

индонезия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, россия, москва, прабово субианто