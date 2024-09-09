https://ria.ru/20240909/indoneziya-1971668020.html
Президент Индонезии ждет роста оборонного сотрудничества с Россией
Президент Индонезии ждет роста оборонного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 09.09.2024
Президент Индонезии ждет роста оборонного сотрудничества с Россией
Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто заявил во время встречи с послом России в Индонезии Сергеем Толченовым, что ждет роста... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:45
2024-09-09T17:45
2024-09-09T17:45
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ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто заявил во время встречи с послом России в Индонезии Сергеем Толченовым, что ждет роста оборонного сотрудничества Москвы и Джакарты. "В ходе встречи министр обороны Прабово выразил благодарность и признательность новому послу Российской Федерации в Индонезии Сергею Геннадьевичу Толченову за то, что он нашел время для визита", - говорится в сообщении, опубликованном министерством обороны Индонезии. Избранный президент Индонезии также поздравил Толченова с недавним назначением на должность нового посла РФ в стране. "Я с нетерпением жду дальнейшего углубления нашего сотрудничества в сфере обороны. Вместе мы сможем решить наши общие проблемы безопасности и способствовать глобальному миру и процветанию", - отметил Субианто.
https://ria.ru/20240909/indoneziya-1971639453.html
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РИА Новости
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в мире, индонезия, россия, москва, прабово субианто
В мире, Индонезия, Россия, Москва, Прабово Субианто
Президент Индонезии ждет роста оборонного сотрудничества с Россией
Президент Индонезии Субианто ждет роста оборонного сотрудничества с Россией
ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто заявил во время встречи с послом России в Индонезии Сергеем Толченовым, что ждет роста оборонного сотрудничества Москвы и Джакарты.
"В ходе встречи министр обороны Прабово выразил благодарность и признательность новому послу Российской Федерации в Индонезии Сергею Геннадьевичу Толченову за то, что он нашел время для визита", - говорится в сообщении, опубликованном министерством обороны Индонезии.
Избранный президент Индонезии также поздравил Толченова с недавним назначением на должность нового посла РФ в стране.
"Я с нетерпением жду дальнейшего углубления нашего сотрудничества в сфере обороны. Вместе мы сможем решить наши общие проблемы безопасности и способствовать глобальному миру и процветанию", - отметил Субианто.