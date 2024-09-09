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Инаугурация нового главы Башкирии пройдет 12 сентября - РИА Новости, 09.09.2024
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15:33 09.09.2024 (обновлено: 15:37 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/inauguratsija-1971628182.html
Инаугурация нового главы Башкирии пройдет 12 сентября
Инаугурация нового главы Башкирии пройдет 12 сентября - РИА Новости, 09.09.2024
Инаугурация нового главы Башкирии пройдет 12 сентября
Инаугурация вновь избранного главы Башкирии Радия Хабирова пройдет 12 сентября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:33
2024-09-09T15:37
радий хабиров
выборы в россии — 2024
республика башкортостан
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УФА, 9 сен - РИА Новости. Инаугурация вновь избранного главы Башкирии Радия Хабирова пройдет 12 сентября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. На выборах главы региона победил Хабиров, набрав 80,21% голосов избирателей. "Инаугурация Радия Хабирова состоится 12 сентября", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы республики. Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров в своем Telegram-канале сообщил, что заседание госсобрания республики, на котором будет утвержден премьер-министр и его заместители, пройдет 18 сентября. "Затем будут утверждены министры. Таким образом к концу следующей недели правительство республики будет сформировано и приступит к работе", - добавил парламентарий.
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радий хабиров, выборы в россии — 2024, республика башкортостан
Радий Хабиров, Выборы в России — 2024, Республика Башкортостан
Инаугурация нового главы Башкирии пройдет 12 сентября

Инаугурация нового главы Башкирии Радия Хабирова пройдет 12 сентября

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Башкортостан Радий Хабиров
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Архивное фото
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УФА, 9 сен - РИА Новости. Инаугурация вновь избранного главы Башкирии Радия Хабирова пройдет 12 сентября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
На выборах главы региона победил Хабиров, набрав 80,21% голосов избирателей.
«
"Инаугурация Радия Хабирова состоится 12 сентября", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы республики.
Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров в своем Telegram-канале сообщил, что заседание госсобрания республики, на котором будет утвержден премьер-министр и его заместители, пройдет 18 сентября.
"Затем будут утверждены министры. Таким образом к концу следующей недели правительство республики будет сформировано и приступит к работе", - добавил парламентарий.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
Радий ХабировВыборы в России — 2024Республика Башкортостан
 
 
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