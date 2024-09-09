https://ria.ru/20240909/inauguratsija-1971628182.html

Инаугурация нового главы Башкирии пройдет 12 сентября

Инаугурация нового главы Башкирии пройдет 12 сентября - РИА Новости, 09.09.2024

Инаугурация нового главы Башкирии пройдет 12 сентября

Инаугурация вновь избранного главы Башкирии Радия Хабирова пройдет 12 сентября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:33

2024-09-09T15:33

2024-09-09T15:37

радий хабиров

выборы в россии — 2024

республика башкортостан

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УФА, 9 сен - РИА Новости. Инаугурация вновь избранного главы Башкирии Радия Хабирова пройдет 12 сентября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. На выборах главы региона победил Хабиров, набрав 80,21% голосов избирателей. "Инаугурация Радия Хабирова состоится 12 сентября", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы республики. Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров в своем Telegram-канале сообщил, что заседание госсобрания республики, на котором будет утвержден премьер-министр и его заместители, пройдет 18 сентября. "Затем будут утверждены министры. Таким образом к концу следующей недели правительство республики будет сформировано и приступит к работе", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

радий хабиров, выборы в россии — 2024, республика башкортостан