https://ria.ru/20240909/inauguratsija-1971628182.html
Инаугурация нового главы Башкирии пройдет 12 сентября
Инаугурация нового главы Башкирии пройдет 12 сентября - РИА Новости, 09.09.2024
Инаугурация нового главы Башкирии пройдет 12 сентября
Инаугурация вновь избранного главы Башкирии Радия Хабирова пройдет 12 сентября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:33
2024-09-09T15:33
2024-09-09T15:37
радий хабиров
выборы в россии — 2024
республика башкортостан
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УФА, 9 сен - РИА Новости. Инаугурация вновь избранного главы Башкирии Радия Хабирова пройдет 12 сентября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. На выборах главы региона победил Хабиров, набрав 80,21% голосов избирателей. "Инаугурация Радия Хабирова состоится 12 сентября", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы республики. Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров в своем Telegram-канале сообщил, что заседание госсобрания республики, на котором будет утвержден премьер-министр и его заместители, пройдет 18 сентября. "Затем будут утверждены министры. Таким образом к концу следующей недели правительство республики будет сформировано и приступит к работе", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радий хабиров, выборы в россии — 2024, республика башкортостан
Радий Хабиров, Выборы в России — 2024, Республика Башкортостан
Инаугурация нового главы Башкирии пройдет 12 сентября
Инаугурация нового главы Башкирии Радия Хабирова пройдет 12 сентября
УФА, 9 сен - РИА Новости. Инаугурация вновь избранного главы Башкирии Радия Хабирова пройдет 12 сентября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
На выборах главы региона победил Хабиров, набрав 80,21% голосов избирателей.
«
"Инаугурация Радия Хабирова состоится 12 сентября", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы республики.
Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров в своем Telegram-канале сообщил, что заседание госсобрания республики, на котором будет утвержден премьер-министр и его заместители, пройдет 18 сентября.
"Затем будут утверждены министры. Таким образом к концу следующей недели правительство республики будет сформировано и приступит к работе", - добавил парламентарий.