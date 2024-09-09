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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 09.09.2024
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19:34 09.09.2024 (обновлено: 20:07 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/herson-1971691937.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 09.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T19:34
2024-09-09T20:07
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации в Telegram-канале.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240909/dezertiry-1971655842.html
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херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"Зеленский нам врет?" Украинскую журналистку ужаснуло происходящее в ВСУ
Вчера, 17:10
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают украинские военные.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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