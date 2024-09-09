https://ria.ru/20240909/herson-1971691937.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 09.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T19:34

2024-09-09T19:34

2024-09-09T20:07

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации в Telegram-канале.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240909/dezertiry-1971655842.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

херсонская область

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