Глава МАГАТЭ призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности
Гросси призвал к сдержанности близ АЭС, чтобы избежать ядерной аварии
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов. Архивное фото
ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вновь призвал стороны украинского конфликта к максимальной сдержанности близ АЭС, чтобы избежать ядерной аварии.
Глава агентства отметил, что МАГАТЭ следит за сообщениями о военных действиях, происходящих вблизи Курской АЭС в России. Он напомнил, что в конце августа он посетил Курскую АЭС, "где сложилась серьезная ситуация". По словам Гросси, "предотвращение ядерной аварии во время этой ужасной войны жизненно важно, и нападение на атомную электростанцию неприемлемо, где бы она ни находилась".
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"Принцип недопущения нападения на АЭС ни при каких обстоятельствах, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность, абсолютно применим в этой ситуации. Императив обеспечения физической целостности атомной электростанции действует независимо от того, где она расположена. Я призываю к максимальной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии, чреватой серьезными радиологическими последствиями", - заявил Гросси в ходе своего вступительного слова Совету управляющих МАГАТЭ, который начался в понедельник в Вене. Текст заявления гендиректора Агентства приводит официальный портал МАГАТЭ.
В понедельник началось заседание Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. Мероприятие будет идти 9-13 сентября, оно закрыто для прессы. Как написал в своем Telegram-аккаунте постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в ходе сессии ожидаются, в частности, бурные дискуссии по Украине и Ирану.
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