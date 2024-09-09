https://ria.ru/20240909/grossi-1971612567.html

Глава МАГАТЭ призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности

Глава МАГАТЭ призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности - РИА Новости, 09.09.2024

Глава МАГАТЭ призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вновь призвал стороны украинского конфликта к максимальной сдержанности близ... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:47

2024-09-09T14:47

2024-09-09T14:47

в мире

вена

россия

украина

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

курская аэс

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ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вновь призвал стороны украинского конфликта к максимальной сдержанности близ АЭС, чтобы избежать ядерной аварии. Глава агентства отметил, что МАГАТЭ следит за сообщениями о военных действиях, происходящих вблизи Курской АЭС в России. Он напомнил, что в конце августа он посетил Курскую АЭС, "где сложилась серьезная ситуация". По словам Гросси, "предотвращение ядерной аварии во время этой ужасной войны жизненно важно, и нападение на атомную электростанцию неприемлемо, где бы она ни находилась". "Принцип недопущения нападения на АЭС ни при каких обстоятельствах, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность, абсолютно применим в этой ситуации. Императив обеспечения физической целостности атомной электростанции действует независимо от того, где она расположена. Я призываю к максимальной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии, чреватой серьезными радиологическими последствиями", - заявил Гросси в ходе своего вступительного слова Совету управляющих МАГАТЭ, который начался в понедельник в Вене. Текст заявления гендиректора Агентства приводит официальный портал МАГАТЭ. В понедельник началось заседание Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. Мероприятие будет идти 9-13 сентября, оно закрыто для прессы. Как написал в своем Telegram-аккаунте постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в ходе сессии ожидаются, в частности, бурные дискуссии по Украине и Ирану.

https://ria.ru/20240906/grossi-1971078502.html

https://ria.ru/20240809/grossja-1965298872.html

вена

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вена, россия, украина, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ, курская аэс