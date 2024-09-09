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Минимущества Подмосковья упростило еще 9 земельных госуслуг - РИА Новости, 09.09.2024
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Новости Подмосковья
 
18:19 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/gosuslugi-1971676604.html
Минимущества Подмосковья упростило еще 9 земельных госуслуг
Минимущества Подмосковья упростило еще 9 земельных госуслуг - РИА Новости, 09.09.2024
Минимущества Подмосковья упростило еще 9 земельных госуслуг
На региональном портале Подмосковья улучшили 9 земельных госуслуг, добавив туда сервис предварительной проверки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:19
2024-09-09T18:19
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. На региональном портале Подмосковья улучшили 9 земельных госуслуг, добавив туда сервис предварительной проверки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на Министерство имущественных отношений Московской области. Там отметили, что этот инструмент позволит пользователям выяснить, имеются ли ограничения на использование земельного участка. Сервис был интегрирован в 9 различных услуг, включая перераспределение земель, установление соответствия вида разрешенного использования (ВРИ) классификатору, перевод участка из одной категории в другую, выдачу разрешений на использование земель и прочие услуги. Внедрение данной функции упростит и ускорит процесс получения госуслуг. Для проверки участка пользователю потребуется ввести кадастровый номер или его координаты.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Минимущества Подмосковья упростило еще 9 земельных госуслуг

© Министерство имущественных отношений Московской областиЭлектронный сервис предпроверки
Электронный сервис предпроверки - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Министерство имущественных отношений Московской области
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. На региональном портале Подмосковья улучшили 9 земельных госуслуг, добавив туда сервис предварительной проверки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на Министерство имущественных отношений Московской области.

Там отметили, что этот инструмент позволит пользователям выяснить, имеются ли ограничения на использование земельного участка. Сервис был интегрирован в 9 различных услуг, включая перераспределение земель, установление соответствия вида разрешенного использования (ВРИ) классификатору, перевод участка из одной категории в другую, выдачу разрешений на использование земель и прочие услуги.

Внедрение данной функции упростит и ускорит процесс получения госуслуг. Для проверки участка пользователю потребуется ввести кадастровый номер или его координаты.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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