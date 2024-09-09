Минимущества Подмосковья упростило еще 9 земельных госуслуг
© Министерство имущественных отношений Московской областиЭлектронный сервис предпроверки
© Министерство имущественных отношений Московской области
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. На региональном портале Подмосковья улучшили 9 земельных госуслуг, добавив туда сервис предварительной проверки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на Министерство имущественных отношений Московской области.
Там отметили, что этот инструмент позволит пользователям выяснить, имеются ли ограничения на использование земельного участка. Сервис был интегрирован в 9 различных услуг, включая перераспределение земель, установление соответствия вида разрешенного использования (ВРИ) классификатору, перевод участка из одной категории в другую, выдачу разрешений на использование земель и прочие услуги.
Внедрение данной функции упростит и ускорит процесс получения госуслуг. Для проверки участка пользователю потребуется ввести кадастровый номер или его координаты.
Там отметили, что этот инструмент позволит пользователям выяснить, имеются ли ограничения на использование земельного участка. Сервис был интегрирован в 9 различных услуг, включая перераспределение земель, установление соответствия вида разрешенного использования (ВРИ) классификатору, перевод участка из одной категории в другую, выдачу разрешений на использование земель и прочие услуги.
Внедрение данной функции упростит и ускорит процесс получения госуслуг. Для проверки участка пользователю потребуется ввести кадастровый номер или его координаты.