https://ria.ru/20240909/gosuslugi-1971676604.html

Минимущества Подмосковья упростило еще 9 земельных госуслуг

Минимущества Подмосковья упростило еще 9 земельных госуслуг - РИА Новости, 09.09.2024

Минимущества Подмосковья упростило еще 9 земельных госуслуг

На региональном портале Подмосковья улучшили 9 земельных госуслуг, добавив туда сервис предварительной проверки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:19

2024-09-09T18:19

2024-09-09T18:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. На региональном портале Подмосковья улучшили 9 земельных госуслуг, добавив туда сервис предварительной проверки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на Министерство имущественных отношений Московской области. Там отметили, что этот инструмент позволит пользователям выяснить, имеются ли ограничения на использование земельного участка. Сервис был интегрирован в 9 различных услуг, включая перераспределение земель, установление соответствия вида разрешенного использования (ВРИ) классификатору, перевод участка из одной категории в другую, выдачу разрешений на использование земель и прочие услуги. Внедрение данной функции упростит и ускорит процесс получения госуслуг. Для проверки участка пользователю потребуется ввести кадастровый номер или его координаты.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)