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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал подросток
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал подросток - РИА Новости, 09.09.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал подросток
Подросток получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку украинскими войсками, сообщил мэр... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T21:36
2024-09-09T21:36
2024-09-09T21:36
специальная военная операция на украине
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Подросток получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ дважды атаковали Горловку при помощи дронов-камикадзе. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" ранен подросток", - написал мэр в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал подросток
Приходько: при атаке БПЛА на Горловку со стороны ВСУ подросток получил ранения