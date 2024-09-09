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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал подросток - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/gorlovka-1971704319.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал подросток
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал подросток - РИА Новости, 09.09.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал подросток
Подросток получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку украинскими войсками, сообщил мэр... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T21:36
2024-09-09T21:36
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Подросток получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ дважды атаковали Горловку при помощи дронов-камикадзе. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" ранен подросток", - написал мэр в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал подросток

Приходько: при атаке БПЛА на Горловку со стороны ВСУ подросток получил ранения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Подросток получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ дважды атаковали Горловку при помощи дронов-камикадзе.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" ранен подросток", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Танк Царь-мангал - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
СМИ: танк "Царь-мангал" пережил более ста попаданий БПЛА в зоне СВО
8 сентября, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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