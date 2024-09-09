https://ria.ru/20240909/gorlovka-1971704319.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал подросток

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал подросток - РИА Новости, 09.09.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал подросток

Подросток получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку украинскими войсками, сообщил мэр... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T21:36

2024-09-09T21:36

2024-09-09T21:36

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Подросток получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ дважды атаковали Горловку при помощи дронов-камикадзе. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" ранен подросток", - написал мэр в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240908/tank-1971415432.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия