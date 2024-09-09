https://ria.ru/20240909/gorlovka-1971657100.html
При обстреле Горловки повреждены несколько домов
При обстреле Горловки повреждены несколько домов - РИА Новости, 09.09.2024
При обстреле Горловки повреждены несколько домов
Ряд домостроений получили повреждения, два поселка частично обесточены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск в понедельник, сообщил мэр... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:05
2024-09-09T17:05
2024-09-09T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Ряд домостроений получили повреждения, два поселка частично обесточены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск в понедельник, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в поселке шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) поврежден ряд домостроений. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Приходько также сообщил, что вследствие обстрелов ВСУ частично обесточены поселки шахты имени Гагарина и шахты "19/20". Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 14.15 по 15.07 выпустили по Горловке шесть "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Горловки повреждены несколько домов
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ поврежден ряд домов