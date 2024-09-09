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Генпрокуратура хочет отслеживать процесс реабилитации военных преступников - РИА Новости, 09.09.2024
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20:22 09.09.2024 (обновлено: 20:28 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/genprokuratura-1971696331.html
Генпрокуратура хочет отслеживать процесс реабилитации военных преступников
Генпрокуратура хочет отслеживать процесс реабилитации военных преступников - РИА Новости, 09.09.2024
Генпрокуратура хочет отслеживать процесс реабилитации военных преступников
Генеральная прокуратура РФ намерена отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников и виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:22
2024-09-09T20:28
россия
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общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ намерена отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников и виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях, соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Учитывая основные стратегические цели утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий… о недопустимости реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности, на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене таких решений", - сообщается в документе. Кроме того, согласно проекту приказа, главное управление международно-правового сотрудничества будет направлять в МИД России информацию об отмене заключений о реабилитации в отношении граждан или подданных иностранных государств, чтобы там принимали решение о передаче этих сведений по дипломатическим каналам в соответствующие страны. Такие изменения предлагается внести в приказ генерального прокурора РФ "Об организации деятельности органов прокуратуры по исполнению и надзору за исполнением закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий".
https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html
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россия, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Генпрокуратура хочет отслеживать процесс реабилитации военных преступников

ГП РФ хочет отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ намерена отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников и виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях, соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Учитывая основные стратегические цели утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий… о недопустимости реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности, на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене таких решений", - сообщается в документе.
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Кроме того, согласно проекту приказа, главное управление международно-правового сотрудничества будет направлять в МИД России информацию об отмене заключений о реабилитации в отношении граждан или подданных иностранных государств, чтобы там принимали решение о передаче этих сведений по дипломатическим каналам в соответствующие страны.
Такие изменения предлагается внести в приказ генерального прокурора РФ "Об организации деятельности органов прокуратуры по исполнению и надзору за исполнением закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий".
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