https://ria.ru/20240909/genprokuratura-1971696331.html

Генпрокуратура хочет отслеживать процесс реабилитации военных преступников

Генпрокуратура хочет отслеживать процесс реабилитации военных преступников - РИА Новости, 09.09.2024

Генпрокуратура хочет отслеживать процесс реабилитации военных преступников

Генеральная прокуратура РФ намерена отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников и виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:22

2024-09-09T20:22

2024-09-09T20:28

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ намерена отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников и виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях, соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Учитывая основные стратегические цели утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий… о недопустимости реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности, на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене таких решений", - сообщается в документе. Кроме того, согласно проекту приказа, главное управление международно-правового сотрудничества будет направлять в МИД России информацию об отмене заключений о реабилитации в отношении граждан или подданных иностранных государств, чтобы там принимали решение о передаче этих сведений по дипломатическим каналам в соответствующие страны. Такие изменения предлагается внести в приказ генерального прокурора РФ "Об организации деятельности органов прокуратуры по исполнению и надзору за исполнением закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий".

https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html

https://ria.ru/20240725/putin-1961841099.html

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россия, генеральная прокуратура рф, общество