https://ria.ru/20240909/gaza-1971691525.html

Главы МИД стран Персидского залива потребовали прекратить операцию в Газе

Главы МИД стран Персидского залива потребовали прекратить операцию в Газе - РИА Новости, 09.09.2024

Главы МИД стран Персидского залива потребовали прекратить операцию в Газе

Главы МИД шести стран Персидского залива потребовали немедленно прекратить израильскую военную операцию в палестинском секторе Газа, говорится в заявлении по... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T19:39

2024-09-09T19:39

2024-09-09T19:39

в мире

израиль

персидский залив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950643500_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_c6286b4f3d03547bb324f7415a2859e2.jpg

ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Главы МИД шести стран Персидского залива потребовали немедленно прекратить израильскую военную операцию в палестинском секторе Газа, говорится в заявлении по итогам встречи совета министров региона в Эр-Рияде. "Совет министров осудил продолжение израильской агрессии в секторе Газа и убийства палестинских гражданских лиц, а также их насильственное перемещение... Он потребовал немедленного прекращения огня на постоянной основе и прекращения израильских военных операций, а также снятия блокады в отношении сектора Газа", - говорится в декларации, размещённой в понедельник на сайте Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Кроме того, главы МИД аравийских монархий возложили ответственность на Израиль за "постоянное совершение нарушений и нападений на гражданских лиц", назвав их военными преступлениями. Совет министров "отверг оправдания таких действий Израилем необходимостью самозащиты".

https://ria.ru/20240907/gaza-1971203745.html

израиль

персидский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, персидский залив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году