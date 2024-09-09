https://ria.ru/20240909/gaza-1971691525.html
Главы МИД стран Персидского залива потребовали прекратить операцию в Газе
Главы МИД стран Персидского залива потребовали прекратить операцию в Газе - РИА Новости, 09.09.2024
Главы МИД стран Персидского залива потребовали прекратить операцию в Газе
Главы МИД шести стран Персидского залива потребовали немедленно прекратить израильскую военную операцию в палестинском секторе Газа, говорится в заявлении по... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T19:39
2024-09-09T19:39
2024-09-09T19:39
в мире
израиль
персидский залив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950643500_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_c6286b4f3d03547bb324f7415a2859e2.jpg
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Главы МИД шести стран Персидского залива потребовали немедленно прекратить израильскую военную операцию в палестинском секторе Газа, говорится в заявлении по итогам встречи совета министров региона в Эр-Рияде. "Совет министров осудил продолжение израильской агрессии в секторе Газа и убийства палестинских гражданских лиц, а также их насильственное перемещение... Он потребовал немедленного прекращения огня на постоянной основе и прекращения израильских военных операций, а также снятия блокады в отношении сектора Газа", - говорится в декларации, размещённой в понедельник на сайте Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Кроме того, главы МИД аравийских монархий возложили ответственность на Израиль за "постоянное совершение нарушений и нападений на гражданских лиц", назвав их военными преступлениями. Совет министров "отверг оправдания таких действий Израилем необходимостью самозащиты".
https://ria.ru/20240907/gaza-1971203745.html
израиль
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950643500_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_61f90712550bdcab200abbe18e72d555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, персидский залив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Персидский залив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Главы МИД стран Персидского залива потребовали прекратить операцию в Газе
Главы МИД шести стран Персидского залива потребовали прекратить операцию в Газе