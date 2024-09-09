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Главы МИД стран Персидского залива потребовали прекратить операцию в Газе - РИА Новости, 09.09.2024
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19:39 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/gaza-1971691525.html
Главы МИД стран Персидского залива потребовали прекратить операцию в Газе
Главы МИД стран Персидского залива потребовали прекратить операцию в Газе - РИА Новости, 09.09.2024
Главы МИД стран Персидского залива потребовали прекратить операцию в Газе
Главы МИД шести стран Персидского залива потребовали немедленно прекратить израильскую военную операцию в палестинском секторе Газа, говорится в заявлении по... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T19:39
2024-09-09T19:39
в мире
израиль
персидский залив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Главы МИД шести стран Персидского залива потребовали немедленно прекратить израильскую военную операцию в палестинском секторе Газа, говорится в заявлении по итогам встречи совета министров региона в Эр-Рияде. "Совет министров осудил продолжение израильской агрессии в секторе Газа и убийства палестинских гражданских лиц, а также их насильственное перемещение... Он потребовал немедленного прекращения огня на постоянной основе и прекращения израильских военных операций, а также снятия блокады в отношении сектора Газа", - говорится в декларации, размещённой в понедельник на сайте Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Кроме того, главы МИД аравийских монархий возложили ответственность на Израиль за "постоянное совершение нарушений и нападений на гражданских лиц", назвав их военными преступлениями. Совет министров "отверг оправдания таких действий Израилем необходимостью самозащиты".
https://ria.ru/20240907/gaza-1971203745.html
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в мире, израиль, персидский залив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Персидский залив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Главы МИД стран Персидского залива потребовали прекратить операцию в Газе

Главы МИД шести стран Персидского залива потребовали прекратить операцию в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Главы МИД шести стран Персидского залива потребовали немедленно прекратить израильскую военную операцию в палестинском секторе Газа, говорится в заявлении по итогам встречи совета министров региона в Эр-Рияде.
"Совет министров осудил продолжение израильской агрессии в секторе Газа и убийства палестинских гражданских лиц, а также их насильственное перемещение... Он потребовал немедленного прекращения огня на постоянной основе и прекращения израильских военных операций, а также снятия блокады в отношении сектора Газа", - говорится в декларации, размещённой в понедельник на сайте Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Кроме того, главы МИД аравийских монархий возложили ответственность на Израиль за "постоянное совершение нарушений и нападений на гражданских лиц", назвав их военными преступлениями.
Совет министров "отверг оправдания таких действий Израилем необходимостью самозащиты".
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Армия Израиля атаковала центр командования ХАМАС в Газе
7 сентября, 01:23
 
В миреИзраильПерсидский заливОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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