https://ria.ru/20240909/gamburg-1971691366.html
Полиция в Гамбурге провела операцию из-за игрушечного пистолета у школьника
Полиция в Гамбурге провела операцию из-за игрушечного пистолета у школьника - РИА Новости, 09.09.2024
Полиция в Гамбурге провела операцию из-за игрушечного пистолета у школьника
Крупная полицейская операция в немецком Гамбурге окончилась обнаружением у подозреваемого школьника игрушечного пистолета, говорится в заявлении полиции города. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T19:31
2024-09-09T19:31
2024-09-09T19:31
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Крупная полицейская операция в немецком Гамбурге окончилась обнаружением у подозреваемого школьника игрушечного пистолета, говорится в заявлении полиции города. Ранее в понедельник полиция заявила, что в одной из школ Гамбурга этим утром был замечен школьник с предметом, похожим на оружие. Позднее полиция сообщила о задействовании крупного контингента, включая специальные подразделения, а также вертолёта. "Около 15.30 (16.30 мск - ред.) молодой человек сам подошёл к своему дому и был временно задержан сотрудниками полиции. Когда его задержали, у него при себе была поясная сумка с игрушечным пистолетом. После этого полицейская операция была прекращена", - говорится в заявлении полиции. Сам школьник был отпущен, поскольку для его ареста не было юридических оснований. Тем не менее, расследование инцидента продолжается.
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в мире, гамбург (город), германия
В мире, Гамбург (город), Германия
Полиция в Гамбурге провела операцию из-за игрушечного пистолета у школьника
Полицейская операция в Гамбурге окончилась обнаружением игрушечного пистолета
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Крупная полицейская операция в немецком Гамбурге окончилась обнаружением у подозреваемого школьника игрушечного пистолета, говорится в заявлении
полиции города.
Ранее в понедельник полиция заявила, что в одной из школ Гамбурга этим утром был замечен школьник с предметом, похожим на оружие. Позднее полиция сообщила о задействовании крупного контингента, включая специальные подразделения, а также вертолёта.
"Около 15.30 (16.30 мск - ред.) молодой человек сам подошёл к своему дому и был временно задержан сотрудниками полиции. Когда его задержали, у него при себе была поясная сумка с игрушечным пистолетом. После этого полицейская операция была прекращена", - говорится в заявлении полиции.
Сам школьник был отпущен, поскольку для его ареста не было юридических оснований. Тем не менее, расследование инцидента продолжается.