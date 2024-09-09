Во Франции задумались о воссоздании министерства иммиграции
France Info: Мишель Барнье может воссоздать в стране министерство иммиграции
Мишель Барнье. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Недавно назначенный премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что может воссоздать в стране министерство иммиграции, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источники.
Радиостанция напоминает, что министерство иммиграции существовало во Франции с 2007 по 2010 годы, в период президентства Николя Саркози.
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"Мишель Барнье размышляет над возвращением министерства иммиграции", - указывает радиостанция.
Источники также заявили радиостанции, что консультации с участием Барнье с целью формирования нового правительства продолжаются, и пока никаких окончательных решений на этот счет не принято.
Ранее издание Depeche сообщило, что Барнье может сохранить ряд ключевых министров из предыдущего кабмина при президенте Эммануэле Макроне.
Барнье был назначен премьером 5 сентября. Его назначение было встречено протестами со стороны блока левых "Новый народный фронт", который победил на внеочередных выборах в парламент. Там заявили об "отказе от демократии", обвинив Макрона в том, что он "украл выборы" у французов, отвергнув предложенную ими кандидатуру премьера. Левые отметили, что не войдут в правительство под руководством Барнье и выдвинут ему вотум недоверия. В правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" при этом заявили, что дождутся декларации политической линии Барнье, намеченной на октябрь. Как ранее сообщали СМИ, Макрон консультировался с Ле Пен перед назначением премьера, чтобы быть уверенным в том, что ее фракция – самая многочисленная в парламенте - не выдвинет ему вотум недоверия.
Во Франции 73-летнего Барнье считают закрытым и консервативным политиком, а порой даже причисляют к приверженцам крайне правых взглядов. Так, он неоднократно выступал за ограничение миграции в ЕС и даже предлагал ввести мораторий на три-пять лет на въезд в Евросоюз для всех мигрантов, за исключением просителей убежища и иностранных студентов.
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