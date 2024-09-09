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В Финляндии назвали конфликт на Украине шоком - РИА Новости, 09.09.2024
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18:26 09.09.2024 (обновлено: 18:32 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/finlyandiya-1971677669.html
В Финляндии назвали конфликт на Украине шоком
В Финляндии назвали конфликт на Украине шоком - РИА Новости, 09.09.2024
В Финляндии назвали конфликт на Украине шоком
Конфликт на Украине повлек за собой крупнейшие изменения в системе национальной обороны Финляндии с конца Второй мировой войны, заявил общественному вещателю... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:26
2024-09-09T18:32
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине повлек за собой крупнейшие изменения в системе национальной обороны Финляндии с конца Второй мировой войны, заявил общественному вещателю Yle командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола. "(Начало спецоперации на Украине - ред.) стало шоком, который вызвал самые большие перемены в системе нашей национальной обороны с конца Второй мировой войны. Финнов не пришлось будить. Мы вступили в НАТО в самое подходящее время", - говорится в сообщении вещателя со ссылкой на слова командующего. При этом военный утверждает, что доверие общества к Силам обороны и НАТО сейчас на высочайшем уровне. На данный момент состав и численность войск НАТО, которые должны быть размещены в Финляндии, неизвестны, добавил Яаккола. "Переговоры со странами, готовыми предоставить контингент, пока ещё ведутся. Мы обсуждаем, с каким штатом военнослужащих они могут принять участие", - сказал главнокомандующий, подчеркнув, что речь идет о "ближайших союзниках". Яаккола также обратил внимание на курсы агентурно-оперативной разведки, организуемые минобороны Финляндии. "Финское общество должно быть готовым к кризисам в области безопасности и обороны", - подчеркнул он. Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Ранее глава финского Минобороны Антти Хяккянен сообщал о подготовке к размещению войск альянса на территории страны.
https://ria.ru/20240908/mwm-1971375569.html
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в мире, финляндия, украина, нато
В мире, Финляндия, Украина, НАТО
В Финляндии назвали конфликт на Украине шоком

Командующий Силами обороны Финляндии: конфликт на Украине стал шоком для страны

© Фото : US ArmyАмериканские военные во время учений войск НАТО в Финляндии
Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : US Army
Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине повлек за собой крупнейшие изменения в системе национальной обороны Финляндии с конца Второй мировой войны, заявил общественному вещателю Yle командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола.
"(Начало спецоперации на Украине - ред.) стало шоком, который вызвал самые большие перемены в системе нашей национальной обороны с конца Второй мировой войны. Финнов не пришлось будить. Мы вступили в НАТО в самое подходящее время", - говорится в сообщении вещателя со ссылкой на слова командующего. При этом военный утверждает, что доверие общества к Силам обороны и НАТО сейчас на высочайшем уровне.
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На данный момент состав и численность войск НАТО, которые должны быть размещены в Финляндии, неизвестны, добавил Яаккола.
"Переговоры со странами, готовыми предоставить контингент, пока ещё ведутся. Мы обсуждаем, с каким штатом военнослужащих они могут принять участие", - сказал главнокомандующий, подчеркнув, что речь идет о "ближайших союзниках".
Яаккола также обратил внимание на курсы агентурно-оперативной разведки, организуемые минобороны Финляндии. "Финское общество должно быть готовым к кризисам в области безопасности и обороны", - подчеркнул он.
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Ранее глава финского Минобороны Антти Хяккянен сообщал о подготовке к размещению войск альянса на территории страны.
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