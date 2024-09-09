https://ria.ru/20240909/finlyandiya-1971677669.html

В Финляндии назвали конфликт на Украине шоком

В Финляндии назвали конфликт на Украине шоком - РИА Новости, 09.09.2024

В Финляндии назвали конфликт на Украине шоком

Конфликт на Украине повлек за собой крупнейшие изменения в системе национальной обороны Финляндии с конца Второй мировой войны, заявил общественному вещателю... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:26

2024-09-09T18:26

2024-09-09T18:32

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине повлек за собой крупнейшие изменения в системе национальной обороны Финляндии с конца Второй мировой войны, заявил общественному вещателю Yle командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола. "(Начало спецоперации на Украине - ред.) стало шоком, который вызвал самые большие перемены в системе нашей национальной обороны с конца Второй мировой войны. Финнов не пришлось будить. Мы вступили в НАТО в самое подходящее время", - говорится в сообщении вещателя со ссылкой на слова командующего. При этом военный утверждает, что доверие общества к Силам обороны и НАТО сейчас на высочайшем уровне. На данный момент состав и численность войск НАТО, которые должны быть размещены в Финляндии, неизвестны, добавил Яаккола. "Переговоры со странами, готовыми предоставить контингент, пока ещё ведутся. Мы обсуждаем, с каким штатом военнослужащих они могут принять участие", - сказал главнокомандующий, подчеркнув, что речь идет о "ближайших союзниках". Яаккола также обратил внимание на курсы агентурно-оперативной разведки, организуемые минобороны Финляндии. "Финское общество должно быть готовым к кризисам в области безопасности и обороны", - подчеркнул он. Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Ранее глава финского Минобороны Антти Хяккянен сообщал о подготовке к размещению войск альянса на территории страны.

https://ria.ru/20240908/mwm-1971375569.html

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в мире, финляндия, украина, нато