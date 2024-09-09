https://ria.ru/20240909/festival-1971621617.html

Более 50 тысяч человек побывало на фестивале адыгейского сыра

Более 50 тысяч человек побывало на фестивале адыгейского сыра - РИА Новости, 09.09.2024

Более 50 тысяч человек побывало на фестивале адыгейского сыра

Более 50 тысяч человек побывало на фестивале адыгейского сыра на минувших выходных, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:09

2024-09-09T15:09

2024-09-09T15:09

республика адыгея

мурат кумпилов

майкоп

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МАЙКОП, 9 сен - РИА Новости. Более 50 тысяч человек побывало на фестивале адыгейского сыра на минувших выходных, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Фестиваль адыгейского сыра прошел на Даховской поляне под Майкопом. Национальный продукт является гастрономическим брендом региона. "В этом году фестиваль адыгейского сыра вновь стал масштабным и ярким праздничным событием. О его популярности и востребованности говорит постоянно растущий туристский поток – XIII Фестиваль адыгейского сыра собрал большое число гостей – более 50 тысяч человек, это значительно больше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении. В рамках фестиваля прошла выставка изделий народных художественных промыслов и ремесел. Гостям праздника представили золотошвейное искусство адыгов, текстильные куклы, живопись, изделия из дерева, кожи, камней и керамики. Они могли не только полюбоваться работой мастеров, но и принять участие в изготовлении различных изделий. Фестиваль включал в себя проведение мастер-классов по золотому шитью, басонному плетению, изготовлению изделий из бумажной лозы, чеканке по дереву, изготовлению адыгских народных инструментов, плетению адыгской циновки, а также созданию кукол-оберегов. "Хочу поблагодарить всех организаторов участников фестиваля за мастерство и яркий праздник, который вы подарили гостям и жителям республики", – цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова, который в понедельник подвел итоги праздника.

https://ria.ru/20240909/adygeya-1971578944.html

https://ria.ru/20240909/adygeya-1971553174.html

майкоп

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, майкоп