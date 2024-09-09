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Более 50 тысяч человек побывало на фестивале адыгейского сыра - РИА Новости, 09.09.2024
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Республика Адыгея
 
15:09 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/festival-1971621617.html
Более 50 тысяч человек побывало на фестивале адыгейского сыра
Более 50 тысяч человек побывало на фестивале адыгейского сыра - РИА Новости, 09.09.2024
Более 50 тысяч человек побывало на фестивале адыгейского сыра
Более 50 тысяч человек побывало на фестивале адыгейского сыра на минувших выходных, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:09
2024-09-09T15:09
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
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МАЙКОП, 9 сен - РИА Новости. Более 50 тысяч человек побывало на фестивале адыгейского сыра на минувших выходных, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Фестиваль адыгейского сыра прошел на Даховской поляне под Майкопом. Национальный продукт является гастрономическим брендом региона. "В этом году фестиваль адыгейского сыра вновь стал масштабным и ярким праздничным событием. О его популярности и востребованности говорит постоянно растущий туристский поток – XIII Фестиваль адыгейского сыра собрал большое число гостей – более 50 тысяч человек, это значительно больше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении. В рамках фестиваля прошла выставка изделий народных художественных промыслов и ремесел. Гостям праздника представили золотошвейное искусство адыгов, текстильные куклы, живопись, изделия из дерева, кожи, камней и керамики. Они могли не только полюбоваться работой мастеров, но и принять участие в изготовлении различных изделий. Фестиваль включал в себя проведение мастер-классов по золотому шитью, басонному плетению, изготовлению изделий из бумажной лозы, чеканке по дереву, изготовлению адыгских народных инструментов, плетению адыгской циновки, а также созданию кукол-оберегов. "Хочу поблагодарить всех организаторов участников фестиваля за мастерство и яркий праздник, который вы подарили гостям и жителям республики", – цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова, который в понедельник подвел итоги праздника.
https://ria.ru/20240909/adygeya-1971578944.html
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мурат кумпилов, майкоп
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Майкоп

Более 50 тысяч человек побывало на фестивале адыгейского сыра

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов на фестивале адыгейского сыра на Даховской поляне
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на фестивале адыгейского сыра на Даховской поляне - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на фестивале адыгейского сыра на Даховской поляне
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МАЙКОП, 9 сен - РИА Новости. Более 50 тысяч человек побывало на фестивале адыгейского сыра на минувших выходных, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Фестиваль адыгейского сыра прошел на Даховской поляне под Майкопом. Национальный продукт является гастрономическим брендом региона.
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"В этом году фестиваль адыгейского сыра вновь стал масштабным и ярким праздничным событием. О его популярности и востребованности говорит постоянно растущий туристский поток – XIII Фестиваль адыгейского сыра собрал большое число гостей – более 50 тысяч человек, это значительно больше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.
В рамках фестиваля прошла выставка изделий народных художественных промыслов и ремесел. Гостям праздника представили золотошвейное искусство адыгов, текстильные куклы, живопись, изделия из дерева, кожи, камней и керамики. Они могли не только полюбоваться работой мастеров, но и принять участие в изготовлении различных изделий.
Фестиваль включал в себя проведение мастер-классов по золотому шитью, басонному плетению, изготовлению изделий из бумажной лозы, чеканке по дереву, изготовлению адыгских народных инструментов, плетению адыгской циновки, а также созданию кукол-оберегов.
"Хочу поблагодарить всех организаторов участников фестиваля за мастерство и яркий праздник, который вы подарили гостям и жителям республики", – цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова, который в понедельник подвел итоги праздника.
Сыр Адыгейский - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Республика АдыгеяМурат КумпиловМайкоп
 
 
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