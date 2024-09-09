https://ria.ru/20240909/fedorischev-1971062555.html

Биография Вячеслава Федорищева

Биография Вячеслава Федорищева - РИА Новости, 09.09.2024

Биография Вячеслава Федорищева

Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T03:12

2024-09-09T03:12

2024-09-09T03:12

справки

волгодонск

вячеслав федорищев

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Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области.В 2010 году он окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС)). Кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал в РАНХиГС. С 2010 года – специалист, заместитель начальника отдела, начальник научно-информационного отдела РАНХиГС.С 2012 года – помощник ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.С августа 2013 года – референт департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов Минэкономразвития России.С 2013 года – советник министра экономического развития.В апреле 2015 года возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития России.В марте 2016 года был назначен заместителем губернатора Тульской области.С октября 2018 года – первый заместитель губернатора Тульской области.Курировал экономический блок областного правительства.В декабре 2018 года Вячеслав Федорищев был включен в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства. Стал самым молодым политиком, попавшим в президентский кадровый резерв. В октябре 2022 года был назначен первым заместителем губернатора Тульской области - председателем правительства Тульской области.31 мая 2024 года указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.25 июня 2024 года Вячеслав Федорищев был выдвинут партией "Единая Россия" кандидатом на выборах губернатора Самарской области.Секретарь самарского регионального отделения партии "Единая Россия" (с 16 августа 2024 года).Член президиума Государственного совета РФ.Награжден Орденом Дружбы (2020), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

волгодонск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, волгодонск, вячеслав федорищев