https://ria.ru/20240909/eskalatory-1971543400.html
Эскалаторы на станции метро "Парк культуры" заработали в обычном режиме
Эскалаторы на станции метро "Парк культуры" заработали в обычном режиме - РИА Новости, 09.09.2024
Эскалаторы на станции метро "Парк культуры" заработали в обычном режиме
На станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии в Москве заработали все эскалаторы, они работают в обычном режиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:39
2024-09-09T10:39
2024-09-09T10:39
общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии в Москве заработали все эскалаторы, они работают в обычном режиме, передает корреспондент РИА Новости. Ранее станция метро работала в ограниченном режиме из-за капитального ремонта эскалаторов Вход на станцию "Парк культуры" Кольцевой линии метро был запрещен по будням с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 с 29 июня.
https://ria.ru/20240208/eskalator-1926174708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московский метрополитен
Общество, Москва, Московский метрополитен
Эскалаторы на станции метро "Парк культуры" заработали в обычном режиме
Эскалаторы на станции метро "Парк культуры" в Москве заработали в обычном режиме