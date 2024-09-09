https://ria.ru/20240909/eskalatory-1971543400.html

Эскалаторы на станции метро "Парк культуры" заработали в обычном режиме

Эскалаторы на станции метро "Парк культуры" заработали в обычном режиме - РИА Новости, 09.09.2024

Эскалаторы на станции метро "Парк культуры" заработали в обычном режиме

На станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии в Москве заработали все эскалаторы, они работают в обычном режиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:39

2024-09-09T10:39

2024-09-09T10:39

общество

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии в Москве заработали все эскалаторы, они работают в обычном режиме, передает корреспондент РИА Новости. Ранее станция метро работала в ограниченном режиме из-за капитального ремонта эскалаторов Вход на станцию "Парк культуры" Кольцевой линии метро был запрещен по будням с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 с 29 июня.

https://ria.ru/20240208/eskalator-1926174708.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московский метрополитен