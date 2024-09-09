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Эскалаторы на станции метро "Парк культуры" заработали в обычном режиме - РИА Новости, 09.09.2024
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10:39 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/eskalatory-1971543400.html
Эскалаторы на станции метро "Парк культуры" заработали в обычном режиме
Эскалаторы на станции метро "Парк культуры" заработали в обычном режиме - РИА Новости, 09.09.2024
Эскалаторы на станции метро "Парк культуры" заработали в обычном режиме
На станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии в Москве заработали все эскалаторы, они работают в обычном режиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:39
2024-09-09T10:39
общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии в Москве заработали все эскалаторы, они работают в обычном режиме, передает корреспондент РИА Новости. Ранее станция метро работала в ограниченном режиме из-за капитального ремонта эскалаторов Вход на станцию "Парк культуры" Кольцевой линии метро был запрещен по будням с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 с 29 июня.
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общество, москва, московский метрополитен
Общество, Москва, Московский метрополитен
Эскалаторы на станции метро "Парк культуры" заработали в обычном режиме

Эскалаторы на станции метро "Парк культуры" в Москве заработали в обычном режиме

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры на станции "Парк культуры" кольцевой линии московского метрополитена в час пик
Пассажиры на станции Парк культуры кольцевой линии московского метрополитена в час пик - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пассажиры на станции "Парк культуры" кольцевой линии московского метрополитена в час пик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии в Москве заработали все эскалаторы, они работают в обычном режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее станция метро работала в ограниченном режиме из-за капитального ремонта эскалаторов Вход на станцию "Парк культуры" Кольцевой линии метро был запрещен по будням с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 с 29 июня.
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ОбществоМоскваМосковский метрополитен
 
 
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