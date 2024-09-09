Рейтинг@Mail.ru
ЕР продолжит сопровождать ветеранов СВО, победивших на выборах - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/er-1971495882.html
ЕР продолжит сопровождать ветеранов СВО, победивших на выборах
ЕР продолжит сопровождать ветеранов СВО, победивших на выборах - РИА Новости, 09.09.2024
ЕР продолжит сопровождать ветеранов СВО, победивших на выборах
"Единая Россия" продолжит сопровождать ветеранов СВО, одержавших победу на выборах, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T00:32
2024-09-09T00:32
россия
абакан
анадырь
сергей перминов
единая россия
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790941614_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_9e24924916e22b625763f8897a0e4ef2.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" продолжит сопровождать ветеранов СВО, одержавших победу на выборах, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов. "Да, конечно, ребята будут продолжать взаимодействие с нашими региональными, местными отделениями партии. Они будут частью одной большой команды и абсолютно во всех начинаниях, в которых они будут активны, мы будем их сопровождать, поддерживать, помогать. Более того, задача по формированию новой управленческой элиты, которую поставил перед нами президент, эта задача и на 2025, и на 2026, и на последующие годы. Поэтому для нас это одна из генеральных линий, которая касается не только технологического и политического сопровождения, но и участия во всех проектах, которые мы будем создавать", - сказал Перминов. Он отметил, что по итогам Единого дня голосования партия выполнила все стоящие перед ней задачи. Выборы проходили с 6 по 8 сентября - около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в Единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240909/er-1971494890.html
россия
абакан
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790941614_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_a37c962b4d5461d65a28d6306b1c0840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абакан, анадырь, сергей перминов, единая россия, госдума рф, политика
Россия, Абакан, Анадырь, Сергей Перминов, Единая Россия, Госдума РФ, Политика
ЕР продолжит сопровождать ветеранов СВО, победивших на выборах

В ЕР сообщили, что продолжат сопровождать ветеранов СВО, победивших на выборах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" продолжит сопровождать ветеранов СВО, одержавших победу на выборах, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов.
«
"Да, конечно, ребята будут продолжать взаимодействие с нашими региональными, местными отделениями партии. Они будут частью одной большой команды и абсолютно во всех начинаниях, в которых они будут активны, мы будем их сопровождать, поддерживать, помогать. Более того, задача по формированию новой управленческой элиты, которую поставил перед нами президент, эта задача и на 2025, и на 2026, и на последующие годы. Поэтому для нас это одна из генеральных линий, которая касается не только технологического и политического сопровождения, но и участия во всех проектах, которые мы будем создавать", - сказал Перминов.
Он отметил, что по итогам Единого дня голосования партия выполнила все стоящие перед ней задачи.
Выборы проходили с 6 по 8 сентября - около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в Единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
Голосование на участке - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
ЕР побеждает на выборах в Хабаровском крае после обработки 100% протоколов
00:10
 
РоссияАбаканАнадырьСергей ПерминовЕдиная РоссияГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала