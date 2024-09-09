https://ria.ru/20240909/er-1971495882.html

ЕР продолжит сопровождать ветеранов СВО, победивших на выборах

ЕР продолжит сопровождать ветеранов СВО, победивших на выборах - РИА Новости, 09.09.2024

ЕР продолжит сопровождать ветеранов СВО, победивших на выборах

"Единая Россия" продолжит сопровождать ветеранов СВО, одержавших победу на выборах, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T00:32

2024-09-09T00:32

2024-09-09T00:32

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" продолжит сопровождать ветеранов СВО, одержавших победу на выборах, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов. "Да, конечно, ребята будут продолжать взаимодействие с нашими региональными, местными отделениями партии. Они будут частью одной большой команды и абсолютно во всех начинаниях, в которых они будут активны, мы будем их сопровождать, поддерживать, помогать. Более того, задача по формированию новой управленческой элиты, которую поставил перед нами президент, эта задача и на 2025, и на 2026, и на последующие годы. Поэтому для нас это одна из генеральных линий, которая касается не только технологического и политического сопровождения, но и участия во всех проектах, которые мы будем создавать", - сказал Перминов. Он отметил, что по итогам Единого дня голосования партия выполнила все стоящие перед ней задачи. Выборы проходили с 6 по 8 сентября - около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в Единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.

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россия, абакан, анадырь, сергей перминов, единая россия, госдума рф, политика