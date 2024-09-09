https://ria.ru/20240909/dtp-1971535474.html

Под Львовом автобус с военными столкнулся с грузовиком

Под Львовом автобус с военными столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 09.09.2024

Под Львовом автобус с военными столкнулся с грузовиком

Автобус с украинскими военными столкнулся с грузовиком во Львовской области на западе Украины, водитель последнего погиб, 12 военнослужащих пострадали, сообщило РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:18

2024-09-09T10:18

2024-09-09T10:18

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Автобус с украинскими военными столкнулся с грузовиком во Львовской области на западе Украины, водитель последнего погиб, 12 военнослужащих пострадали, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Во Львовской области в ДТП попал автобус с военными. Он столкнулся с грузовиком… Погиб водитель автобуса, 12 военных ранены. ДТП произошло в 3.30 ночи на трассе Киев - Чоп в Стрыйском районе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240908/dtp-1971431439.html

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Варвара Скокшина

в мире, львовская область, львов, украина, страна.ua