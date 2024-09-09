https://ria.ru/20240909/dron-1971621507.html

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Приволье в ЛНР

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Приволье в ЛНР - РИА Новости, 09.09.2024

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Приволье в ЛНР

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Приволье в ЛНР, два человека получили тяжелые ранения, сообщили в понедельник в правительстве... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:08

2024-09-09T15:08

2024-09-09T15:13

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Приволье в ЛНР, два человека получили тяжелые ранения, сообщили в понедельник в правительстве республики."Украинский дрон-"камикадзе" атаковал гражданский автомобиль в Приволье. Тяжело ранены двое жителей города", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести.

https://ria.ru/20240909/tetkino-1971511148.html

луганская народная республика

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луганская народная республика