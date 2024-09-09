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Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Приволье в ЛНР - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 09.09.2024 (обновлено: 15:13 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/dron-1971621507.html
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Приволье в ЛНР
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Приволье в ЛНР - РИА Новости, 09.09.2024
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Приволье в ЛНР
Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Приволье в ЛНР, два человека получили тяжелые ранения, сообщили в понедельник в правительстве... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:08
2024-09-09T15:13
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Приволье в ЛНР, два человека получили тяжелые ранения, сообщили в понедельник в правительстве республики."Украинский дрон-"камикадзе" атаковал гражданский автомобиль в Приволье. Тяжело ранены двое жителей города", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести.
https://ria.ru/20240909/tetkino-1971511148.html
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луганская народная республика
Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Приволье в ЛНР

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Приволье в ЛНР, двое раненых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Приволье в ЛНР, два человека получили тяжелые ранения, сообщили в понедельник в правительстве республики.
"Украинский дрон-"камикадзе" атаковал гражданский автомобиль в Приволье. Тяжело ранены двое жителей города", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести.
Житель курского Теткино о том, как украинские дроны сжигают дома - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Житель курского поселка Теткино рассказал, как дроны ВСУ сжигают дома
Вчера, 07:27
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная Республика
 
 
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