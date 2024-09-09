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В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 09.09.2024
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15:50 09.09.2024
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В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 09.09.2024
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей
Семь мирных жителей, включая троих детей, погибли в ДНР с 2 по 8 сентября из-за нападений украинских войск, еще 56 человек пострадали, в том числе три ребенка,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:50
2024-09-09T15:50
в мире
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей, включая троих детей, погибли в ДНР с 2 по 8 сентября из-за нападений украинских войск, еще 56 человек пострадали, в том числе три ребенка, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 2 по 8 сентября погибли семь мирных жителей, включая троих детей. Число пострадавших за указанный период составило 56 человек, в том числе три ребенка. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9384 человека, в том числе 243 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 478, среди них 934 ребенка.
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей

В ДНР с 2 по 8 сентября погибли семь мирных жителей, включая троих детей

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по рынку в Донецке
Последствия удара ВСУ по рынку в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по рынку в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей, включая троих детей, погибли в ДНР с 2 по 8 сентября из-за нападений украинских войск, еще 56 человек пострадали, в том числе три ребенка, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.
В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 2 по 8 сентября погибли семь мирных жителей, включая троих детей. Число пострадавших за указанный период составило 56 человек, в том числе три ребенка.
В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9384 человека, в том числе 243 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 478, среди них 934 ребенка.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья Морозова
 
 
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