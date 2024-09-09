https://ria.ru/20240909/donbass-1971633104.html

В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей

В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 09.09.2024

В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей

Семь мирных жителей, включая троих детей, погибли в ДНР с 2 по 8 сентября из-за нападений украинских войск, еще 56 человек пострадали, в том числе три ребенка,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:50

2024-09-09T15:50

2024-09-09T15:50

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украина

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей, включая троих детей, погибли в ДНР с 2 по 8 сентября из-за нападений украинских войск, еще 56 человек пострадали, в том числе три ребенка, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 2 по 8 сентября погибли семь мирных жителей, включая троих детей. Число пострадавших за указанный период составило 56 человек, в том числе три ребенка. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9384 человека, в том числе 243 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 478, среди них 934 ребенка.

https://ria.ru/20240819/obstrel-1967118123.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова