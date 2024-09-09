https://ria.ru/20240909/donbass-1971633104.html
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 09.09.2024
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей
Семь мирных жителей, включая троих детей, погибли в ДНР с 2 по 8 сентября из-за нападений украинских войск, еще 56 человек пострадали, в том числе три ребенка,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:50
2024-09-09T15:50
2024-09-09T15:50
в мире
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970504340_136:0:1137:563_1920x0_80_0_0_69dea6737bfb5e6dba548662515175d2.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей, включая троих детей, погибли в ДНР с 2 по 8 сентября из-за нападений украинских войск, еще 56 человек пострадали, в том числе три ребенка, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 2 по 8 сентября погибли семь мирных жителей, включая троих детей. Число пострадавших за указанный период составило 56 человек, в том числе три ребенка. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9384 человека, в том числе 243 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 478, среди них 934 ребенка.
https://ria.ru/20240819/obstrel-1967118123.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970504340_256:0:1016:570_1920x0_80_0_0_85ce59658b685536dfd627ec0aac832f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей
В ДНР с 2 по 8 сентября погибли семь мирных жителей, включая троих детей