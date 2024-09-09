При обстрелах ДНР пострадали два человека
Пушилин: мужчина и подросток ранены при вооруженных атаках ВСУ на территорию ДНР
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Два мирных жителя, включая подростка, пострадали в понедельник при вооруженных атаках украинских войск на территории ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о пострадавшем подростке при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ.
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"Два мирных жителя, в том числе парень-подросток, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале.
По данным главы ДНР, из Новогродовки Красноармейского района эвакуирован раненый мужчина 1971 года рождения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, из-за обстрелов повреждены восемь жилых домов и линия электропередачи, в результате атаки дрона-камикадзе уничтожен легковой автомобиль.
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"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 16 вооруженных атак, выпущено порядка 40 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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