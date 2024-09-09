https://ria.ru/20240909/dnr-1971706433.html

При обстрелах ДНР пострадали два человека

При обстрелах ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 09.09.2024

При обстрелах ДНР пострадали два человека

Два мирных жителя, включая подростка, пострадали в понедельник при вооруженных атаках украинских войск на территории ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T21:50

2024-09-09T21:50

2024-09-09T21:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

горловка

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Два мирных жителя, включая подростка, пострадали в понедельник при вооруженных атаках украинских войск на территории ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о пострадавшем подростке при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ. "Два мирных жителя, в том числе парень-подросток, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале. По данным главы ДНР, из Новогродовки Красноармейского района эвакуирован раненый мужчина 1971 года рождения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, из-за обстрелов повреждены восемь жилых домов и линия электропередачи, в результате атаки дрона-камикадзе уничтожен легковой автомобиль. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 16 вооруженных атак, выпущено порядка 40 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

донецкая народная республика

украина

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, нато