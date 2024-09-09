https://ria.ru/20240909/detonatsija-1971708895.html
В Воронежской области прекратилась детонация боеприпасов
В Воронежской области прекратилась детонация боеприпасов - РИА Новости, 09.09.2024
В Воронежской области прекратилась детонация боеприпасов
Детонация боеприпасов в Острогожском районе Воронежской области прекратилась, пожар потушен, жители возвращаются в свои дома, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T22:19
2024-09-09T22:19
2024-09-09T22:19
происшествия
острогожский район
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971226510_0:199:626:551_1920x0_80_0_0_c6da791e0f0a3d7ed329edfbb5248c64.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Детонация боеприпасов в Острогожском районе Воронежской области прекратилась, пожар потушен, жители возвращаются в свои дома, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее в субботу Гусев сообщал, что режим ЧС объявлен в Острогожском районе Воронежской области, где началась детонация взрывоопасных предметов из-за пожара после подавления и падения беспилотника. Позже он сообщил о локализации пожара. "Детонация боеприпасов в Острогожском районе прекратилась. Пожар потушен. Жители эвакуированных населенных пунктов возвращаются в свои дома. Пункты временного размещения закрываются", - написал губернатор в Telegram-канале. Восстановлено электро- и газоснабжение во всех селах, прилегающих к месту происшествия, Комиссия администрации района приступила к оценке ущерба, согласно первым уточненным данным, несколько домов повреждены огнем, отметил он. "Жителям, чье имущество пострадало, будет оказана помощь. Пока же на территории вне населенных пунктов, где происходила детонация, продолжают работать саперы. Призываю жителей Острогожского района к бдительности. В случае обнаружения подозрительных предметов нужно немедленно отойти от них и сообщить о находке по телефону 112", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240908/pozhar--1971430619.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, острогожский район, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Острогожский район, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области прекратилась детонация боеприпасов
Губернатор Гусев: детонация боеприпасов в Воронежской области прекратилась
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Детонация боеприпасов в Острогожском районе Воронежской области прекратилась, пожар потушен, жители возвращаются в свои дома, сообщил
губернатор Александр Гусев.
Ранее в субботу Гусев сообщал, что режим ЧС объявлен в Острогожском районе Воронежской области, где началась детонация взрывоопасных предметов из-за пожара после подавления и падения беспилотника. Позже он сообщил о локализации пожара.
«
"Детонация боеприпасов в Острогожском районе прекратилась. Пожар потушен. Жители эвакуированных населенных пунктов возвращаются в свои дома. Пункты временного размещения закрываются", - написал губернатор в Telegram-канале.
Восстановлено электро- и газоснабжение во всех селах, прилегающих к месту происшествия, Комиссия администрации района приступила к оценке ущерба, согласно первым уточненным данным, несколько домов повреждены огнем, отметил он.
"Жителям, чье имущество пострадало, будет оказана помощь. Пока же на территории вне населенных пунктов, где происходила детонация, продолжают работать саперы. Призываю жителей Острогожского района к бдительности. В случае обнаружения подозрительных предметов нужно немедленно отойти от них и сообщить о находке по телефону 112", - добавил губернатор.