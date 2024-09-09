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Польские националисты потребовали приостановить выдачу ВНЖ украинцам - РИА Новости, 09.09.2024
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15:30 09.09.2024 (обновлено: 15:56 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/deklaratsiya-1971627646.html
Польские националисты потребовали приостановить выдачу ВНЖ украинцам
Польские националисты потребовали приостановить выдачу ВНЖ украинцам - РИА Новости, 09.09.2024
Польские националисты потребовали приостановить выдачу ВНЖ украинцам
Польские националисты требуют приостановить выдачу постоянных видов на жительство гражданам Украины и обязать их подписывать "антибандеровскую декларацию". РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:30
2024-09-09T15:56
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. Польские националисты требуют приостановить выдачу постоянных видов на жительство гражданам Украины и обязать их подписывать "антибандеровскую декларацию". По различным оценкам в настоящее время в Польше проживают до двух миллионов граждан Украины. Один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун опубликовал в понедельник пять требований своей партии "Конфедерация польской короны". Первым требованием в данном списке, озаглавленном "Здесь Польша, а не Укропол" является "приостановление разрешений на постоянное пребывание и предоставления польского гражданства украинцам", а также "ужесточение критериев предоставления польского гражданства". Также националисты требуют отказаться от "украинского компонента" при обучении украинских детей в польских школах и "полной полонизации украинских детей". Еще одним требованием является понижение прав украинского меньшинства в Польше до уровня прав польского меньшинства на Украине. От всех прибывающих в Польшу украинцев "Конфедерация польской короны" требует подписания "антибандеровской декларации". Кроме того, националисты требуют депортировать из Польши на Украину всех украинцев, совершивших преступления. "Немедленная депортация всех украинских преступников. Хватит содержать иностранцев в польских тюрьмах", - гласит один из пунктов.
https://ria.ru/20240830/polsha-1969464808.html
https://ria.ru/20240814/natsionalisty-1966200220.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
Польские националисты потребовали приостановить выдачу ВНЖ украинцам

Польские националисты требуют приостановить выдачу видов на жительство украинцам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. Польские националисты требуют приостановить выдачу постоянных видов на жительство гражданам Украины и обязать их подписывать "антибандеровскую декларацию".
По различным оценкам в настоящее время в Польше проживают до двух миллионов граждан Украины.
Варшава - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Польше заявили о получении украинцами незаконных выплат на детей
30 августа, 13:41
Один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун опубликовал в понедельник пять требований своей партии "Конфедерация польской короны".
Первым требованием в данном списке, озаглавленном "Здесь Польша, а не Укропол" является "приостановление разрешений на постоянное пребывание и предоставления польского гражданства украинцам", а также "ужесточение критериев предоставления польского гражданства".
Также националисты требуют отказаться от "украинского компонента" при обучении украинских детей в польских школах и "полной полонизации украинских детей". Еще одним требованием является понижение прав украинского меньшинства в Польше до уровня прав польского меньшинства на Украине.
От всех прибывающих в Польшу украинцев "Конфедерация польской короны" требует подписания "антибандеровской декларации".
Кроме того, националисты требуют депортировать из Польши на Украину всех украинцев, совершивших преступления. "Немедленная депортация всех украинских преступников. Хватит содержать иностранцев в польских тюрьмах", - гласит один из пунктов.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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14 августа, 16:36
 
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