https://ria.ru/20240909/deklaratsiya-1971627646.html

Польские националисты потребовали приостановить выдачу ВНЖ украинцам

Польские националисты потребовали приостановить выдачу ВНЖ украинцам - РИА Новости, 09.09.2024

Польские националисты потребовали приостановить выдачу ВНЖ украинцам

Польские националисты требуют приостановить выдачу постоянных видов на жительство гражданам Украины и обязать их подписывать "антибандеровскую декларацию". РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:30

2024-09-09T15:30

2024-09-09T15:56

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ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. Польские националисты требуют приостановить выдачу постоянных видов на жительство гражданам Украины и обязать их подписывать "антибандеровскую декларацию". По различным оценкам в настоящее время в Польше проживают до двух миллионов граждан Украины. Один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун опубликовал в понедельник пять требований своей партии "Конфедерация польской короны". Первым требованием в данном списке, озаглавленном "Здесь Польша, а не Укропол" является "приостановление разрешений на постоянное пребывание и предоставления польского гражданства украинцам", а также "ужесточение критериев предоставления польского гражданства". Также националисты требуют отказаться от "украинского компонента" при обучении украинских детей в польских школах и "полной полонизации украинских детей". Еще одним требованием является понижение прав украинского меньшинства в Польше до уровня прав польского меньшинства на Украине. От всех прибывающих в Польшу украинцев "Конфедерация польской короны" требует подписания "антибандеровской декларации". Кроме того, националисты требуют депортировать из Польши на Украину всех украинцев, совершивших преступления. "Немедленная депортация всех украинских преступников. Хватит содержать иностранцев в польских тюрьмах", - гласит один из пунктов.

https://ria.ru/20240830/polsha-1969464808.html

https://ria.ru/20240814/natsionalisty-1966200220.html

польша

украина

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в мире, польша, украина