https://ria.ru/20240909/chinovniki-1971628854.html

В США боятся проникновения китайских агентов в Microsoft, пишут СМИ

В США боятся проникновения китайских агентов в Microsoft, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2024

В США боятся проникновения китайских агентов в Microsoft, пишут СМИ

Чиновники США боятся проникновения агентов Китая в Microsoft и другие американские компании, работающие в КНР, пишет газета New York Post. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:35

2024-09-09T15:35

2024-09-09T15:35

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сша

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Чиновники США боятся проникновения агентов Китая в Microsoft и другие американские компании, работающие в КНР, пишет газета New York Post. Как утверждает издание, опасения связаны со вступлением в силу в Китае нового закона, согласно которому транснациональные компании с более чем 300 сотрудниками в КНР обязаны назначать человека, представляющего интересы сотрудников, в совет директоров филиала, через который компания действует на территории Поднебесной. "Источники заявили газете, что "представители" почти точно будут находиться в регулярном контакте с китайскими властями… это даст Пекину прямой доступ к чувствительным внутренним деталям работы американских фирм", - утверждает газета. Опрошенные газетой американские чиновники опасаются, что таким образом Китай может получить инструменты для оказания влияния на сотрудников фирм США или на сами эти фирмы. Так, один из помощников в Белом доме заявил газете, что "корпоративные шпионы" Пекина, в частности, могут якобы попытаться получить доступ к интеллектуальной собственности американских компаний.

https://ria.ru/20240601/microsoft-1949888415.html

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в мире, технологии, китай, сша, пекин, microsoft corporation