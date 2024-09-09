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В США боятся проникновения китайских агентов в Microsoft, пишут СМИ
В США боятся проникновения китайских агентов в Microsoft, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2024
В США боятся проникновения китайских агентов в Microsoft, пишут СМИ
Чиновники США боятся проникновения агентов Китая в Microsoft и другие американские компании, работающие в КНР, пишет газета New York Post. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:35
2024-09-09T15:35
2024-09-09T15:35
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Чиновники США боятся проникновения агентов Китая в Microsoft и другие американские компании, работающие в КНР, пишет газета New York Post. Как утверждает издание, опасения связаны со вступлением в силу в Китае нового закона, согласно которому транснациональные компании с более чем 300 сотрудниками в КНР обязаны назначать человека, представляющего интересы сотрудников, в совет директоров филиала, через который компания действует на территории Поднебесной. "Источники заявили газете, что "представители" почти точно будут находиться в регулярном контакте с китайскими властями… это даст Пекину прямой доступ к чувствительным внутренним деталям работы американских фирм", - утверждает газета. Опрошенные газетой американские чиновники опасаются, что таким образом Китай может получить инструменты для оказания влияния на сотрудников фирм США или на сами эти фирмы. Так, один из помощников в Белом доме заявил газете, что "корпоративные шпионы" Пекина, в частности, могут якобы попытаться получить доступ к интеллектуальной собственности американских компаний.
https://ria.ru/20240601/microsoft-1949888415.html
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в мире, технологии, китай, сша, пекин, microsoft corporation
В мире, Технологии, Китай, США, Пекин, Microsoft Corporation
В США боятся проникновения китайских агентов в Microsoft, пишут СМИ
NP: чиновники США боятся проникновения китайских агентов в американские компании
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Чиновники США боятся проникновения агентов Китая в Microsoft и другие американские компании, работающие в КНР, пишет газета New York Post.
Как утверждает издание, опасения связаны со вступлением в силу в Китае нового закона, согласно которому транснациональные компании с более чем 300 сотрудниками в КНР обязаны назначать человека, представляющего интересы сотрудников, в совет директоров филиала, через который компания действует на территории Поднебесной.
"Источники заявили газете, что "представители" почти точно будут находиться в регулярном контакте с китайскими властями… это даст Пекину прямой доступ к чувствительным внутренним деталям работы американских фирм", - утверждает газета.
Опрошенные газетой американские чиновники опасаются, что таким образом Китай может получить инструменты для оказания влияния на сотрудников фирм США или на сами эти фирмы.
Так, один из помощников в Белом доме заявил газете, что "корпоративные шпионы" Пекина, в частности, могут якобы попытаться получить доступ к интеллектуальной собственности американских компаний.