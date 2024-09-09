https://ria.ru/20240909/burya-1971634500.html
Синоптик предупредил о магнитной буре во вторник
Синоптик предупредил о магнитной буре во вторник - РИА Новости, 09.09.2024
Синоптик предупредил о магнитной буре во вторник
Магнитная буря продолжительность около суток ожидается на Земле во вторник вечером, в северной половине европейской части России возможны полярные сияния,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:57
2024-09-09T15:57
2024-09-09T15:57
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земля
россия
михаил леус
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Магнитная буря продолжительность около суток ожидается на Земле во вторник вечером, в северной половине европейской части России возможны полярные сияния, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Землю ожидают два удара солнечного вещества, которые, скорее всего, могут слиться в одну магнитную бурю продолжительностью около суток. Начало этой магнитной бури ожидается после 18 часов вторника, и продлится она до полудня среды с максимумом интенсивности сразу после полуночи", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что магнитные бури ожидаются слабого и среднего уровня. С вероятностью около 30% в северной половине европейской части страны возможны полярные сияния.
https://ria.ru/20240909/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, россия, михаил леус
Наука, Земля, Россия, Михаил Леус
Синоптик предупредил о магнитной буре во вторник
Синоптик: во вторник начнется магнитная буря продолжительностью около суток