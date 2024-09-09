https://ria.ru/20240909/briks-1971578639.html

В Кремле допустили встречу Путина с представителями стран БРИКС

В Кремле допустили встречу Путина с представителями стран БРИКС - РИА Новости, 09.09.2024

В Кремле допустили встречу Путина с представителями стран БРИКС

Встреча президента России Владимира Путина с представителями стран БРИКС по вопросам безопасности не исключена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:39

2024-09-09T12:39

2024-09-09T12:39

россия

индия

дмитрий песков

владимир путин

брикс

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с представителями стран БРИКС по вопросам безопасности не исключена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Действительно, он (советник премьер-министра Индии - ред.) будет в составе группы высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которые проведут свою встречу. Это все происходит в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС. И мы не исключаем встречи президента с участниками этого мероприятия. Будем вас дополнительно информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи президента России с советником премьер-министра Индии.

https://ria.ru/20240909/sirius-1971550518.html

россия

индия

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россия, индия, дмитрий песков, владимир путин, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)