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В Кремле допустили встречу Путина с представителями стран БРИКС
В Кремле допустили встречу Путина с представителями стран БРИКС - РИА Новости, 09.09.2024
В Кремле допустили встречу Путина с представителями стран БРИКС
Встреча президента России Владимира Путина с представителями стран БРИКС по вопросам безопасности не исключена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:39
2024-09-09T12:39
2024-09-09T12:39
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дмитрий песков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с представителями стран БРИКС по вопросам безопасности не исключена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Действительно, он (советник премьер-министра Индии - ред.) будет в составе группы высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которые проведут свою встречу. Это все происходит в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС. И мы не исключаем встречи президента с участниками этого мероприятия. Будем вас дополнительно информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи президента России с советником премьер-министра Индии.
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россия, индия, дмитрий песков, владимир путин, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Индия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, БРИКС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Кремле допустили встречу Путина с представителями стран БРИКС
Песков: встреча Путина с представителями стран БРИКС не исключена