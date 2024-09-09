https://ria.ru/20240909/borrel-1971540547.html
Боррель допустил возобновление миссии ЕС по контролю границ Египта и Газы
Боррель допустил возобновление миссии ЕС по контролю границ Египта и Газы - РИА Новости, 09.09.2024
Боррель допустил возобновление миссии ЕС по контролю границ Египта и Газы
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в воскресенье, что Евросоюз может возобновить свою миссию по контролю границ Египта и сектора Газа. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:28
2024-09-09T10:28
2024-09-09T10:28
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в воскресенье, что Евросоюз может возобновить свою миссию по контролю границ Египта и сектора Газа. В интервью испанской газете Mundo политик заявил, что примет участие в министерской встрече стран Лиги арабских государств, которая пройдет в Египте. "Мы также обсуждаем, чтобы миссия ЕС контроля за границами, которая много лет действовала на границе Египта и сектора Газа, могла возобновиться и позволить открыть пограничный переход, через который, по сути, можно будет эвакуировать людей, которые не могут получить помощь в Газе", - заявил Боррель газете, отвечая на вопрос издания, с каким посылом по ситуации на Ближнем Востоке он едет в Египет. В интервью Боррель также подчеркнул, что в ходе своей поездки хотел бы узнать о ситуации в регионе "на земле". Политик снова призвал принять соглашение о прекращении огня в Газе и обмене заложников, похищенных в октябре палестинским движением ХАМАС. Согласно данным с сайта Европейской службы внешних связей (ЕСВС), Боррель с 8 по 12 сентября посещает Египет и Ливан. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240826/udar-1968618305.html
https://ria.ru/20240318/gaza-1934024500.html
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в мире, египет, израиль, ближний восток, жозеп боррель, хамас, лига арабских государств, евросоюз
В мире, Египет, Израиль, Ближний Восток, Жозеп Боррель, ХАМАС, Лига арабских государств, Евросоюз
Боррель допустил возобновление миссии ЕС по контролю границ Египта и Газы
Боррель: ЕС может возобновить миссию по контролю границ Египта и сектора Газа
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в воскресенье, что Евросоюз может возобновить свою миссию по контролю границ Египта и сектора Газа.
В интервью испанской газете Mundo политик заявил, что примет участие в министерской встрече стран Лиги арабских государств, которая пройдет в Египте.
"Мы также обсуждаем, чтобы миссия ЕС контроля за границами, которая много лет действовала на границе Египта и сектора Газа, могла возобновиться и позволить открыть пограничный переход, через который, по сути, можно будет эвакуировать людей, которые не могут получить помощь в Газе", - заявил Боррель газете, отвечая на вопрос издания, с каким посылом по ситуации на Ближнем Востоке он едет в Египет.
В интервью Боррель также подчеркнул, что в ходе своей поездки хотел бы узнать о ситуации в регионе "на земле". Политик снова призвал принять соглашение о прекращении огня в Газе и обмене заложников, похищенных в октябре палестинским движением ХАМАС.
Согласно данным с сайта Европейской службы внешних связей (ЕСВС), Боррель с 8 по 12 сентября посещает Египет и Ливан.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.