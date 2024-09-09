https://ria.ru/20240909/borrel-1971540547.html

Боррель допустил возобновление миссии ЕС по контролю границ Египта и Газы

Боррель допустил возобновление миссии ЕС по контролю границ Египта и Газы - РИА Новости, 09.09.2024

Боррель допустил возобновление миссии ЕС по контролю границ Египта и Газы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в воскресенье, что Евросоюз может возобновить свою миссию по контролю границ Египта и сектора Газа. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:28

2024-09-09T10:28

2024-09-09T10:28

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евросоюз

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в воскресенье, что Евросоюз может возобновить свою миссию по контролю границ Египта и сектора Газа. В интервью испанской газете Mundo политик заявил, что примет участие в министерской встрече стран Лиги арабских государств, которая пройдет в Египте. "Мы также обсуждаем, чтобы миссия ЕС контроля за границами, которая много лет действовала на границе Египта и сектора Газа, могла возобновиться и позволить открыть пограничный переход, через который, по сути, можно будет эвакуировать людей, которые не могут получить помощь в Газе", - заявил Боррель газете, отвечая на вопрос издания, с каким посылом по ситуации на Ближнем Востоке он едет в Египет. В интервью Боррель также подчеркнул, что в ходе своей поездки хотел бы узнать о ситуации в регионе "на земле". Политик снова призвал принять соглашение о прекращении огня в Газе и обмене заложников, похищенных в октябре палестинским движением ХАМАС. Согласно данным с сайта Европейской службы внешних связей (ЕСВС), Боррель с 8 по 12 сентября посещает Египет и Ливан. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240826/udar-1968618305.html

https://ria.ru/20240318/gaza-1934024500.html

https://ria.ru/20240905/oop-1970898586.html

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в мире, египет, израиль, ближний восток, жозеп боррель, хамас, лига арабских государств, евросоюз