https://ria.ru/20240909/bolgariya-1971495525.html

Минобороны и РВИО опубликовали документы об освобождении Болгарии

Минобороны и РВИО опубликовали документы об освобождении Болгарии - РИА Новости, 09.09.2024

Минобороны и РВИО опубликовали документы об освобождении Болгарии

Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) к 80-й годовщине со дня свержения болгарской... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T00:30

2024-09-09T00:30

2024-09-09T00:30

болгария

ссср

германия

российское военно-историческое общество (рвио)

ркк "энергия"

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) к 80-й годовщине со дня свержения болгарской прогитлеровской хунты впервые публикуют архивные документы, посвященные освобождению советскими войсками Болгарии. Документы, опубликованные на портале история.рф, проливают свет на события, которые развернулись осенью 1944 года в Болгарии в ходе освободительного похода советской армии в Европе. Окружив и уничтожив в ходе Ясско-Кишеневской операции главные силы группы армий "Южная Украина", советские войска вышли на румыно-болгарскую границу. Болгария, находясь в состоянии войны с Британией и США, в то же время официально не принимала участия в войне Германии против СССР, однако оказывала нацистам всю посильную помощь и избегала прямой конфронтации с Советским Союзом лишь ввиду настроений болгарского населения, испытывавшего дружественные чувства по отношению к братскому народу, которому они обязаны своей независимостью. По этой причине болгарские антифашисты, сформировавшие Отечественный фронт, после освобождения советскими войсками Румынии стали готовиться к свержению прогерманской клики премьер-министра Костантина Муравиева в Софии. "Переход Румынии в стан антигитлеровской коалиции послужил причиной перестановок в софийском руководстве, которое заявило о своем нейтралитете. Однако немецкие части продолжали свободно передвигаться по Болгарии. По этой причине 5 сентября 1944 года СССР вынужден был объявить войну Болгарии, что сподвигло Софию на более решительные действия - правительство Муравиева разорвало все отношения с Германией", - отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, слова которого приведены в сообщении РВИО. Восьмого сентября 1944 года передовые части 3-го Украинского фронта под командованием маршала Федора Толбухина без единого выстрела пересекли румыно-болгарскую границу. Советские войска встречали с цветами"Болгарское население встречало советские войска так же, как и 67 лет назад встречало царские - с цветами и флагами. В 12 часов дня правительство Муравиева заявило, что находится в состоянии войны с Германией. Вечером того же дня СССР принял к рассмотрению просьбу Болгарии о заключении перемирия. К этому времени Болгария была охвачена народным восстанием, которое возглавил Отечественный фронт. В ночь на 9 сентября Муравиев был свергнут, а новое правительство Отечественного фронта объявило войну Германии и союзной ей Венгрии. Ввиду этого советские войска в тот же вечер прекратили военные действия в Болгарии", - отметил Мягков. Опубликованные специалистами ЦАМО РФ и РВИО документы содержит боевые донесения, наградные материалы, обращения командования Красной Армии к болгарскому населению, письма и шифртелеграммы, документы болгарского командования и текст соглашения о перемирии между СССР, США, Британией и Болгарией. Оцифрованные материалы содержат сведения не только на русском, но и на болгарском языке. Они проливают свет на характер взаимоотношений советских войск и болгарского населения. Так, например, в приказе командующего 3-го Украинского фронта Федора Толбухина от 8 сентября 1944 года встречается упоминание того, что "население Болгарии проходящие части Красной Армии встречает дружественно". В связи с этим Толбухин категорически требовал "корректного и дружественного отношения к болгарскому населению, ждущему Красную Армию как свою освободительницу". "В наши дни Болгария вновь стала жертвой на поводу чужих интересов, несмотря на то, что её население продолжает тепло относиться к России", - отмечается в сообщении РВИО. Жертва интересов ГерманииКомандование Красной армии в своем обращении к болгарскому народу от 8 сентября 1944 года отмечало тот факт, что Болгария на протяжении всей новейшей истории была жертвой немецких интересов. "В 1913 году немцы и их агент Фердинанд толкнули болгарскую армию на братоубийственную войну против Сербии и Черногории. Целью немцев было разбить балканский союз, обескровить балканские народы и сделать их легкой добычей своей захватнической политики", - говорится в обращении. Авторы документа напоминали, что немцы добились тогда "своей коварной цели". "Союз балканских государств был взорван, а Болгария - самое сильное в ту пору славянское государство на Балканах - была обескровлена и разгромлена. В 1915 году те же немецкие агенты по указке своих берлинских хозяев вновь толкнули Болгарию в войну на стороне Германии", - отмечало командование РККА. В обращении к болгарскому народу подчеркивалось, что история повторилась. "Потеряв на полях сражений более ста тысяч своих сыновей, Болгария понесла новое страшное поражение. И в третий раз в 1941 году Болгария попала в когти Германии. Немцы и их агенты толкнули маленькую Болгарию в безумную войну против сильнейших государств мира - СССР, США и Великобритании. Немцы и их агенты погнали болгар на преступную братоубийственную войну против народов Югославии и Греции. Немцы захватили в свои руки Болгарию. Они разорили и ограбили ее и погнали Болгарию к гибели", - говорилось в обращении. В том же документе командование РККА отмечало, что Красная армия повторяла путь, который прошли предки ее солдат больше полувека назад. "Как в 1877 году русская армия вызволила Болгарию из-под чужеземного ярма, так и теперь в 1944 году братская Красная Армия, разгромив немцев, пришла на помощь болгарскому народу. Красная Армия вступила в Болгарию как армия-освободительница от немецкого ига. Отныне Болгария должна быть навсегда избавлена от немецкого ярма", - сказано в обращении. Обращение было подытожено призывом к болгарским гражданам. "Сыны и дочери Болгарии! Могучая Красная Армия братских народов СССР с вами. Всемерно помогайте Красной Армии в ее великой борьбе за полный разгром германского фашизма. Да здравствует совместная борьба болгарского народа со всеми славянскими народами во главе с народами великого СССР, в союзе с США и Великобританией против гитлеровской Германии. Смерть германскому фашизму!" - гласит он. Братский союзВыступив на стороне СССР, Болгария задействовала свою армию в боевых действиях против гитлеровцев и их пособников. Для более эффективной координации союзных войск получивший звание маршала Толбухин 16 сентября отправил болгарскому военному министру Велчеву письмо с предложением оперативного подчинения себе вооружённых сил Болгарии. "В целях наискорейшего разгрома немецких войск совместными действиями Советских войск и Болгарской Армии считаю необходимым Болгарские вооружённые силы в оперативном отношении подчинить себе как представителю Военного Командования Советских войск в Болгарии. При этом осуществление оперативных приказов по болгарской армии проводить только через Болгарский Генеральный штаб", - сообщал Толбухин в письме. Предложение было принято, дальнейшие совместные операции советско-болгарских войск осуществлялись непосредственно Толбухиным. В боевом донесении оперотдела фронта от 25 октября 1944 года сообщается, что болгарская "1 армия частями 1 и 2 пд (пехотных дивизий - ред.) уничтожила группировку противников в районе Страцин". Командующий 2-й болгарской армией генерал-майор Станчев в своем отзыве отмечал, что наступление происходило "в крайне неблагоприятных условиях местности и погоды". "Воздушные силы генерал-полковника авиации Судец оказали ценное содействие армии, поддерживая наступательный порыв наших частей и подавляя сопротивление противника. В период подготовки операции советские воздушные силы прикрывали группировку армии и провели тактическую и стратегическую разведку", - писал он, оценивая поддержку советской авиации. Свой отзыв Станчев подытожил, упомянув "сердечное желание и в будущем продолжать действовать с этими воздушными силами, с которыми нас объединяет боевое содружество и желание ускорить разгром общего врага - немецкого фашизма". "Таким образом, болгары делом подтвердили свою приверженность союзу с братским народом, с которым они уже сражались бок о бок на тех же землях, добывая Болгарии независимость", - подчеркивает РВИО.

https://ria.ru/20240831/rvio-1969614146.html

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969093579.html

https://ria.ru/20240831/rvio-1969613781.html

https://ria.ru/20240718/dokument-1960464553.html

https://ria.ru/20240712/razgrom-1959250439.html

https://ria.ru/20240509/istoriya-1944833787.html

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болгария, ссср, германия, российское военно-историческое общество (рвио), ркк "энергия"