https://ria.ru/20240909/bezopasnost-1971502026.html

Новую концепцию безопасности Союзного государства примут в 2025 году

Новую концепцию безопасности Союзного государства примут в 2025 году - РИА Новости, 09.09.2024

Новую концепцию безопасности Союзного государства примут в 2025 году

Новая концепция безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии будут приняты в 2025 году, сообщил государственный... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T03:04

2024-09-09T03:04

2024-09-09T03:33

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Новая концепция безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии будут приняты в 2025 году, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Концепция безопасности Союзного государства разработана межгосударственной рабочей группой во исполнение резолюции Высшего Государственного Совета Союзного государства от 6 апреля 2023 года №2. По сравнению с действующей Концепцией безопасности Союза Белоруссии и России, принятой еще в 1999 году, разработан принципиально новый документ как по структуре, так и по содержанию. "Весьма символично, что данные концептуальные документы (концепция и договор - ред.) увидят свет в юбилейный год. В декабре мы отпразднуем 25-летие образования Союзного государства", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона". В новой Концепции учтены положения доктринально-стратегических документов Союзного государства – Военной доктрины, Концепции информационной безопасности, Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, утвержденных декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 29 января 2024 г. №2, Концепции национальной безопасности Республики Беларусь и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных документов стратегического планирования. "Проект Концепции содержит современные приоритетные направления обеспечения безопасности Союзного государства. В частности, закреплено положение о совместном противодействии политике США, недружественных государств НАТО и Европейского союза в целях достижения стратегических целей Союзного государства по взаимовыгодному и равноправному международному сотрудничеству, что в то же время сохраняет возможность для прагматичного взаимодействия с отдельными государствами, несмотря на их блоковый статус", - сказал Вольфович. В Концепции содержится и положение о деструктивной деятельности НАТО на пространстве СНГ. "В качестве еще одного элемента, направленного на укрепление безопасности Союзного государства, мы рассматриваем подготовку Договора о гарантиях безопасности. Полагаем, что создание необходимой договорно-правовой базы в данной сфере станет еще одним этапом в укреплении наших братских отношений стратегического партнерства и сотрудничества в сфере безопасности. В ближайшее время мы планируем представить его итоговый проект", - сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

https://ria.ru/20240901/mediakholding-1969865413.html

https://ria.ru/20240812/shoygu-1965797675.html

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белоруссия, россия, сша, александр вольфович, нато, снг, в мире