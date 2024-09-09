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Новую концепцию безопасности Союзного государства примут в 2025 году
Новую концепцию безопасности Союзного государства примут в 2025 году - РИА Новости, 09.09.2024
Новую концепцию безопасности Союзного государства примут в 2025 году
Новая концепция безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии будут приняты в 2025 году, сообщил государственный... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T03:04
2024-09-09T03:04
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Новая концепция безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии будут приняты в 2025 году, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Концепция безопасности Союзного государства разработана межгосударственной рабочей группой во исполнение резолюции Высшего Государственного Совета Союзного государства от 6 апреля 2023 года №2. По сравнению с действующей Концепцией безопасности Союза Белоруссии и России, принятой еще в 1999 году, разработан принципиально новый документ как по структуре, так и по содержанию. "Весьма символично, что данные концептуальные документы (концепция и договор - ред.) увидят свет в юбилейный год. В декабре мы отпразднуем 25-летие образования Союзного государства", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона". В новой Концепции учтены положения доктринально-стратегических документов Союзного государства – Военной доктрины, Концепции информационной безопасности, Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, утвержденных декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 29 января 2024 г. №2, Концепции национальной безопасности Республики Беларусь и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных документов стратегического планирования. "Проект Концепции содержит современные приоритетные направления обеспечения безопасности Союзного государства. В частности, закреплено положение о совместном противодействии политике США, недружественных государств НАТО и Европейского союза в целях достижения стратегических целей Союзного государства по взаимовыгодному и равноправному международному сотрудничеству, что в то же время сохраняет возможность для прагматичного взаимодействия с отдельными государствами, несмотря на их блоковый статус", - сказал Вольфович. В Концепции содержится и положение о деструктивной деятельности НАТО на пространстве СНГ. "В качестве еще одного элемента, направленного на укрепление безопасности Союзного государства, мы рассматриваем подготовку Договора о гарантиях безопасности. Полагаем, что создание необходимой договорно-правовой базы в данной сфере станет еще одним этапом в укреплении наших братских отношений стратегического партнерства и сотрудничества в сфере безопасности. В ближайшее время мы планируем представить его итоговый проект", - сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.
https://ria.ru/20240901/mediakholding-1969865413.html
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белоруссия, россия, сша, александр вольфович, нато, снг, в мире
Союзное государство, Белоруссия, Россия, США, Александр Вольфович, НАТО, СНГ, В мире
Новую концепцию безопасности Союзного государства примут в 2025 году
СБ Белоруссии: концепцию безопасности Союзного государства примут в 2025 году
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Новая концепция безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии будут приняты в 2025 году, сообщил
государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Концепция безопасности Союзного государства разработана межгосударственной рабочей группой во исполнение резолюции Высшего Государственного Совета Союзного государства от 6 апреля 2023 года №2. По сравнению с действующей Концепцией безопасности Союза Белоруссии и России, принятой еще в 1999 году, разработан принципиально новый документ как по структуре, так и по содержанию.
"Весьма символично, что данные концептуальные документы (концепция и договор - ред.) увидят свет в юбилейный год. В декабре мы отпразднуем 25-летие образования Союзного государства", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".
В новой Концепции учтены положения доктринально-стратегических документов Союзного государства – Военной доктрины, Концепции информационной безопасности, Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, утвержденных декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 29 января 2024 г. №2, Концепции национальной безопасности Республики Беларусь и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных документов стратегического планирования.
"Проект Концепции содержит современные приоритетные направления обеспечения безопасности Союзного государства. В частности, закреплено положение о совместном противодействии политике США
, недружественных государств НАТО
и Европейского союза в целях достижения стратегических целей Союзного государства по взаимовыгодному и равноправному международному сотрудничеству, что в то же время сохраняет возможность для прагматичного взаимодействия с отдельными государствами, несмотря на их блоковый статус", - сказал Вольфович.
В Концепции содержится и положение о деструктивной деятельности НАТО на пространстве СНГ
.
"В качестве еще одного элемента, направленного на укрепление безопасности Союзного государства, мы рассматриваем подготовку Договора о гарантиях безопасности. Полагаем, что создание необходимой договорно-правовой базы в данной сфере станет еще одним этапом в укреплении наших братских отношений стратегического партнерства и сотрудничества в сфере безопасности. В ближайшее время мы планируем представить его итоговый проект", - сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.