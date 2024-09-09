https://ria.ru/20240909/bespilotniki-1971651857.html

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 09.09.2024

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Российская ПВО сбила еще два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:52

2024-09-09T16:52

2024-09-09T16:54

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила еще два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ."Около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)