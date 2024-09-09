https://ria.ru/20240909/bespilotniki-1971651857.html
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 09.09.2024
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Российская ПВО сбила еще два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:52
2024-09-09T16:52
2024-09-09T16:54
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила еще два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ."Около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
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