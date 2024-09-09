https://ria.ru/20240909/bespilotnik-1971561564.html
В Белгородской и Курской областях сбили два беспилотника
В Белгородской и Курской областях сбили два беспилотника - РИА Новости, 09.09.2024
В Белгородской и Курской областях сбили два беспилотника
Российская ПВО уничтожила утром еще по одному беспилотнику самолетного типа в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:31
2024-09-09T11:31
2024-09-09T11:36
специальная военная операция на украине
курская область
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безопасность
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила утром еще по одному беспилотнику самолетного типа в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны РФ."С 09.00 до 10.20 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240908/makeevka-1971449280.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
В Белгородской и Курской областях сбили два беспилотника
ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Курской областями