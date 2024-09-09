https://ria.ru/20240909/bespilotnik-1971561564.html

В Белгородской и Курской областях сбили два беспилотника

В Белгородской и Курской областях сбили два беспилотника - РИА Новости, 09.09.2024

В Белгородской и Курской областях сбили два беспилотника

Российская ПВО уничтожила утром еще по одному беспилотнику самолетного типа в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:31

2024-09-09T11:31

2024-09-09T11:36

специальная военная операция на украине

курская область

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безопасность

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила утром еще по одному беспилотнику самолетного типа в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны РФ."С 09.00 до 10.20 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240908/makeevka-1971449280.html

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Варвара Скокшина

курская область, россия, безопасность