https://ria.ru/20240909/bali-1971632430.html

На первый прямой рейс Москва — Бали почти закончились билеты

На первый прямой рейс Москва — Бали почти закончились билеты - РИА Новости, 09.09.2024

На первый прямой рейс Москва — Бали почти закончились билеты

Свободных мест в классе эконом на первый прямой рейс Москва - Бали, который отправится 17 сентября, осталось только три, следует из данных на сайте "Аэрофлота". РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:53

2024-09-09T15:53

2024-09-09T15:53

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Свободных мест в классе эконом на первый прямой рейс Москва - Бали, который отправится 17 сентября, осталось только три, следует из данных на сайте "Аэрофлота". "Класс… Эконом… Cвободных мест: 3", - говорится на странице бронирования рейсов. "Аэрофлот" с 17 сентября будет летать из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия) два раза в неделю, ранее сообщала авиакомпания. В 2020 году воздушное сообщение между Москвой и Денпасаром было прекращено из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20240809/aeroflot-1965129674.html

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