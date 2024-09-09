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На первый прямой рейс Москва — Бали почти закончились билеты - РИА Новости, 09.09.2024
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Туризм
 
15:53 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/bali-1971632430.html
На первый прямой рейс Москва — Бали почти закончились билеты
На первый прямой рейс Москва — Бали почти закончились билеты - РИА Новости, 09.09.2024
На первый прямой рейс Москва — Бали почти закончились билеты
Свободных мест в классе эконом на первый прямой рейс Москва - Бали, который отправится 17 сентября, осталось только три, следует из данных на сайте "Аэрофлота". РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:53
2024-09-09T15:53
туризм
москва
бали
денпасар
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Свободных мест в классе эконом на первый прямой рейс Москва - Бали, который отправится 17 сентября, осталось только три, следует из данных на сайте "Аэрофлота". "Класс… Эконом… Cвободных мест: 3", - говорится на странице бронирования рейсов. "Аэрофлот" с 17 сентября будет летать из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия) два раза в неделю, ранее сообщала авиакомпания. В 2020 году воздушное сообщение между Москвой и Денпасаром было прекращено из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20240809/aeroflot-1965129674.html
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москва, бали, денпасар, аэрофлот
Туризм, Москва, Бали, Денпасар, Аэрофлот
На первый прямой рейс Москва — Бали почти закончились билеты

На первый прямой рейс Москва — Бали осталось только три свободных места

© iStock.com / kitzcornerРисовые террасы Тегаллаланг в центральной части Бали
Рисовые террасы Тегаллаланг в центральной части Бали - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© iStock.com / kitzcorner
Рисовые террасы Тегаллаланг в центральной части Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Свободных мест в классе эконом на первый прямой рейс Москва - Бали, который отправится 17 сентября, осталось только три, следует из данных на сайте "Аэрофлота".
"Класс… Эконом… Cвободных мест: 3", - говорится на странице бронирования рейсов.
"Аэрофлот" с 17 сентября будет летать из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия) два раза в неделю, ранее сообщала авиакомпания. В 2020 году воздушное сообщение между Москвой и Денпасаром было прекращено из-за пандемии коронавируса.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга
9 августа, 11:03
 
ТуризмМоскваБалиДенпасарАэрофлот
 
 
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