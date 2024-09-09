https://ria.ru/20240909/avtobus-1971588120.html

В Пермском крае автобус со школьниками врезался в грейдер

В Пермском крае автобус со школьниками врезался в грейдер - РИА Новости, 09.09.2024

В Пермском крае автобус со школьниками врезался в грейдер

Автобус с воспитанниками спортивной школы врезался в грейдер на дороге в Пермском крае, пострадали пятеро детей и трое взрослых, возбуждено дело, сообщает... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:10

2024-09-09T13:10

2024-09-09T13:40

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Автобус с воспитанниками спортивной школы врезался в грейдер на дороге в Пермском крае, пострадали пятеро детей и трое взрослых, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, вечером 8 сентября водитель автобуса выполнял перевозку из пермских Березников в Чайковский 12 несовершеннолетних воспитанников чайковской спортивной школы, а также тренера и двух сопровождающих. На гравийной дороге в районе села Елово водитель не справился с управлением и допустил наезд на двигающийся в попутном направлении автогрейдер.В результате ДТП восемь человек, из которых пять несовершеннолетних, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Ребята и взрослые были госпитализированы, им оказана квалифицированная медпомощь."Следователями территориального следственного отдела СК России по факту ДТП в Еловском муниципальном круге, в результате которого пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовного дело (по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД")", - говорится в сообщении.Силовики осмотрели место происшествия, допрашиваются потерпевшие и свидетели, назначаются экспертизы.

https://ria.ru/20240909/ukraina-1971569742.html

https://ria.ru/20240907/dtp-1971313904.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)