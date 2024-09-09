https://ria.ru/20240909/artilleristy-1971507426.html

Артиллеристы уничтожили в Курской области группу пехоты ВСУ

Артиллеристы уничтожили в Курской области группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024

Артиллеристы уничтожили в Курской области группу пехоты ВСУ

Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" российских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области, РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T05:14

2024-09-09T05:14

2024-09-09T05:14

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" российских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки разведчики-десантники обнаружили в лесопосадке опорный пункт ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили живую силу украинских боевиков в лесополосе", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что вся боевая работа ведётся только в ночное время, с использованием приборов ночного видения и тепловизионной аппаратуры. "Разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240909/morpekhi-1971506434.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины