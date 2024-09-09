https://ria.ru/20240909/artilleristy-1971507426.html
Артиллеристы уничтожили в Курской области группу пехоты ВСУ
Артиллеристы уничтожили в Курской области группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024
Артиллеристы уничтожили в Курской области группу пехоты ВСУ
Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" российских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области, РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T05:14
2024-09-09T05:14
2024-09-09T05:14
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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" российских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки разведчики-десантники обнаружили в лесопосадке опорный пункт ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили живую силу украинских боевиков в лесополосе", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что вся боевая работа ведётся только в ночное время, с использованием приборов ночного видения и тепловизионной аппаратуры. "Разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240909/morpekhi-1971506434.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили в Курской области группу пехоты ВСУ
Экипажи 2С9 "Нона-С" уничтожили в Курской области группу пехоты ВСУ
ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" российских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки разведчики-десантники обнаружили в лесопосадке опорный пункт ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили живую силу украинских боевиков в лесополосе", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что вся боевая работа ведётся только в ночное время, с использованием приборов ночного видения и тепловизионной аппаратуры.
"Разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в МО РФ.