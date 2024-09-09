https://ria.ru/20240909/armeniya-1971547977.html

В Армении утверждают, что антироссийской кампании в стране не было

В Армении утверждают, что антироссийской кампании в стране не было - РИА Новости, 09.09.2024

В Армении утверждают, что антироссийской кампании в стране не было

Антироссийской кампании в Армении не было, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:53

2024-09-09T10:53

2024-09-09T11:34

в мире

армения

россия

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 9 сен - РИА Новости. Антироссийской кампании в Армении не было, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. "В Армении не было антироссийской кампании. Но я приведу абстрактный пример, прошу не воспринимать это прямо: если я нападу на вас и вы окажете сопротивление, вы назовете это антиаленовской кампанией? То есть мы должны были расслабиться и получить удовольствие?" - сказал Симонян журналистам. Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Россия напала на Армению, Симонян вновь попросил не воспринимать его слова прямо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 августа назвал недопустимыми оскорбления в адрес России. Он заявил, что основным принципом взаимоотношений Еревана с российскими властями является взаимное уважение.

https://ria.ru/20240908/armeniya-1971364288.html

армения

россия

ереван

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в мире, армения, россия, ереван, никол пашинян