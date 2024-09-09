https://ria.ru/20240909/armeniya-1971547977.html
В Армении утверждают, что антироссийской кампании в стране не было
В Армении утверждают, что антироссийской кампании в стране не было - РИА Новости, 09.09.2024
В Армении утверждают, что антироссийской кампании в стране не было
Антироссийской кампании в Армении не было, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:53
2024-09-09T10:53
2024-09-09T11:34
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ЕРЕВАН, 9 сен - РИА Новости. Антироссийской кампании в Армении не было, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. "В Армении не было антироссийской кампании. Но я приведу абстрактный пример, прошу не воспринимать это прямо: если я нападу на вас и вы окажете сопротивление, вы назовете это антиаленовской кампанией? То есть мы должны были расслабиться и получить удовольствие?" - сказал Симонян журналистам. Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Россия напала на Армению, Симонян вновь попросил не воспринимать его слова прямо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 августа назвал недопустимыми оскорбления в адрес России. Он заявил, что основным принципом взаимоотношений Еревана с российскими властями является взаимное уважение.
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в мире, армения, россия, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян
В Армении утверждают, что антироссийской кампании в стране не было
Спикер парламента Армении Симонян: антироссийской кампании в стране не было
ЕРЕВАН, 9 сен - РИА Новости. Антироссийской кампании в Армении не было, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.
"В Армении не было антироссийской кампании. Но я приведу абстрактный пример, прошу не воспринимать это прямо: если я нападу на вас и вы окажете сопротивление, вы назовете это антиаленовской кампанией? То есть мы должны были расслабиться и получить удовольствие?" - сказал Симонян журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Россия напала на Армению, Симонян вновь попросил не воспринимать его слова прямо.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 августа назвал недопустимыми оскорбления в адрес России. Он заявил, что основным принципом взаимоотношений Еревана с российскими властями является взаимное уважение.