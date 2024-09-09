https://ria.ru/20240909/alkogol-1971512285.html

Алкоголь из Боливии мог бы стать популярным в России, считает дипломат

Алкоголь из Боливии мог бы стать популярным в России, считает дипломат - РИА Новости, 09.09.2024

Алкоголь из Боливии мог бы стать популярным в России, считает дипломат

Боливийский алкоголь - вино и сингани - мог бы пользоваться популярностью в России, россиянам в Боливии эти напитки уже нравятся, также заинтересовать... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T07:46

2024-09-09T07:46

2024-09-09T07:46

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

боливия

россия

владивосток

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Боливийский алкоголь - вино и сингани - мог бы пользоваться популярностью в России, россиянам в Боливии эти напитки уже нравятся, также заинтересовать российских потребителей могут сельхозпродукты страны, включая какао и киноа, сказал в разговоре с РИА новости коммерческий атташе посольства Боливии Виктор Нельсон Арамайо Родригес. "Вина высокого класса, они очень хорошие, сингани - это бренди, как говорят в России, из мускатного винограда... Сингани россияне в Боливии уже опробовали. Конечно, (им нравится)", - сказал дипломат на полях Восточного экономического форума. Он отметил, что у боливийских вин есть уникальная особенность - в большинстве своем они производятся на уровне около двух тысяч метров над уровнем моря. "Они из очень хороших сортов винограда. Таннат, Мерло. Если специалист попробует такое вино, которому год, он может определить его по возрасту как трехлетней выдержки", - добавил собеседник. Вина Боливии, как и сингани, очень впечатляют россиян, посещающих в Боливию, подчеркнул дипломат. Он также упомянул различную сельскохозяйственную продукцию Боливии, которая могла бы стать популярной на рынке России. По его словам, сюда относятся кофе, семена кунжута, замороженная говядина, семена чиа, бананы, сердцевина пальмы, миндаль, арахис, экологический какао и особый киноа, выращиваемый рядом с высохшим соляным озером. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240811/alkogol-1965493275.html

https://ria.ru/20240805/upotreblenie-1964081594.html

боливия

россия

владивосток

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дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , боливия, россия, владивосток