https://ria.ru/20240909/alaudinov-1971561735.html

Командир "Ахмата" рассказал, какую информацию нашли в гаджетах военных ВСУ

Командир "Ахмата" рассказал, какую информацию нашли в гаджетах военных ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024

Командир "Ахмата" рассказал, какую информацию нашли в гаджетах военных ВСУ

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал на видео опубликованном в РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:33

2024-09-09T11:33

2024-09-09T12:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал на видео опубликованном в его Telegram-канале, что от неприемлемой информации в найденных гаджетах украинских военных порой "волосы встают дыбом". "Их (противника - ред.) гаджеты к нам попадали, вооружение, оснащение - вот это у нас было. Если честно, гаджеты противника - это тоже тема такая, очень специфическая. Интересно, потому что иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. Такие вещи ты там находишь, что, да, есть часть людей, бедные люди, которых насильно избивают, закидывают на передок и заставляют их воевать. А есть такая категория, у которых реально на голове кастрюля, и это реально такие конченные ЛГБТ* скажем так. Да-да, у них такая тема, грязь прям такая, что ты диву даешься, как такое может быть", - сказал Алаудинов. Ранее Алаудинов сообщал, что в начале августа один из отрядов подразделения спецназа "Ахмат" прибыл в Курскую область. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html

https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971510694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины