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Командир "Ахмата" рассказал, какую информацию нашли в гаджетах военных ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 09.09.2024 (обновлено: 12:31 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/alaudinov-1971561735.html
Командир "Ахмата" рассказал, какую информацию нашли в гаджетах военных ВСУ
Командир "Ахмата" рассказал, какую информацию нашли в гаджетах военных ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024
Командир "Ахмата" рассказал, какую информацию нашли в гаджетах военных ВСУ
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал на видео опубликованном в РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:33
2024-09-09T12:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал на видео опубликованном в его Telegram-канале, что от неприемлемой информации в найденных гаджетах украинских военных порой "волосы встают дыбом". "Их (противника - ред.) гаджеты к нам попадали, вооружение, оснащение - вот это у нас было. Если честно, гаджеты противника - это тоже тема такая, очень специфическая. Интересно, потому что иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. Такие вещи ты там находишь, что, да, есть часть людей, бедные люди, которых насильно избивают, закидывают на передок и заставляют их воевать. А есть такая категория, у которых реально на голове кастрюля, и это реально такие конченные ЛГБТ* скажем так. Да-да, у них такая тема, грязь прям такая, что ты диву даешься, как такое может быть", - сказал Алаудинов. Ранее Алаудинов сообщал, что в начале августа один из отрядов подразделения спецназа "Ахмат" прибыл в Курскую область. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html
https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971510694.html
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курская область
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безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Командир "Ахмата" рассказал, какую информацию нашли в гаджетах военных ВСУ

Алаудинов: от содержимого гаджетов украинских боевиков волосы встают дыбом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал на видео опубликованном в его Telegram-канале, что от неприемлемой информации в найденных гаджетах украинских военных порой "волосы встают дыбом".
"Их (противника - ред.) гаджеты к нам попадали, вооружение, оснащение - вот это у нас было. Если честно, гаджеты противника - это тоже тема такая, очень специфическая. Интересно, потому что иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. Такие вещи ты там находишь, что, да, есть часть людей, бедные люди, которых насильно избивают, закидывают на передок и заставляют их воевать. А есть такая категория, у которых реально на голове кастрюля, и это реально такие конченные ЛГБТ* скажем так. Да-да, у них такая тема, грязь прям такая, что ты диву даешься, как такое может быть", - сказал Алаудинов.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области
14 августа, 20:29
Ранее Алаудинов сообщал, что в начале августа один из отрядов подразделения спецназа "Ахмат" прибыл в Курскую область.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа Ахмат во время выхода на военное задание в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Вчера, 07:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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