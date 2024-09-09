https://ria.ru/20240909/aeroflot-1971668383.html

"Аэрофлот" провел корпоративный мотопробег Москва — Суздаль — Москва

"Аэрофлот" провел корпоративный мотопробег Москва — Суздаль — Москва - РИА Новости, 09.09.2024

"Аэрофлот" провел корпоративный мотопробег Москва — Суздаль — Москва

"Аэрофлот" с 6 по 8 сентября провел масштабный мотопробег Москва — Суздаль — Москва, посвященный Году семьи. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:50

2024-09-09T17:50

2024-09-09T17:50

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МОСКВА, 9 сен – пресс-служба ПАО "Аэрофлота". "Аэрофлот" с 6 по 8 сентября провел масштабный мотопробег Москва — Суздаль — Москва, посвященный Году семьи. В состав колонны вошли более 100 мотоциклов под управлением сотрудников "Аэрофлота", "России" и "Победы", провайдера технического обслуживания "Аэрофлот Техникс", а также работников АО "Международный аэропорт Шереметьево" и других партнеров авиакомпании. Среди участников мотопробега — действующие пилоты, бортпроводники, наземный и офисный персонал. В честь Года семьи более 25 участников пробега совершили путешествие не в одиночку, а в сопровождении "вторых пилотов" — своих родных или близких. Мотопробег стартовал 6 сентября от офисного комплекса "Мелькисарово". В этот день участники мотопробега прибыли в Суздаль и на протяжении двух дней участвовали в насыщенной культурной программе: посещали местные музеи, мастер-классы и городские фестивали, где гвоздем программы стали полеты на тепловых аэростатах. Возвращение колонны в Москву состоялось 8 сентября. Общая протяженность маршрута в оба конца составила более 440 километров. "Группа "Аэрофлот" всецело поддерживает и стремится укреплять семейные ценности. В этом году мы предложили участникам взять в путешествие членов своих семей, чтобы провести время с близкими и разделить с ними яркие впечатления. Рад, что эта инициатива нашла отклик: каждый третий мотоцикл едет со "вторым пилотом" на борту. А общая численность нашей колонны вдвое больше, чем в прошлом году", - подчеркнул заместитель генерального директора "Аэрофлота" по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев, который также принял участие в мотопробеге. Аэрофлот проводит корпоративный мотопробег во второй раз. Летом 2023 года мотолюбители проехали под флагами авиакомпании из Москвы в Нижний Новгород и обратно, посвятив свое путешествие 100-летию первой пассажирской воздушной линии страны. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы