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"Аэрофлот" провел корпоративный мотопробег Москва — Суздаль — Москва - РИА Новости, 09.09.2024
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"Аэрофлот" провел корпоративный мотопробег Москва — Суздаль — Москва
"Аэрофлот" провел корпоративный мотопробег Москва — Суздаль — Москва - РИА Новости, 09.09.2024
"Аэрофлот" провел корпоративный мотопробег Москва — Суздаль — Москва
"Аэрофлот" с 6 по 8 сентября провел масштабный мотопробег Москва — Суздаль — Москва, посвященный Году семьи. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:50
2024-09-09T17:50
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МОСКВА, 9 сен – пресс-служба ПАО "Аэрофлота". "Аэрофлот" с 6 по 8 сентября провел масштабный мотопробег Москва — Суздаль — Москва, посвященный Году семьи. В состав колонны вошли более 100 мотоциклов под управлением сотрудников "Аэрофлота", "России" и "Победы", провайдера технического обслуживания "Аэрофлот Техникс", а также работников АО "Международный аэропорт Шереметьево" и других партнеров авиакомпании. Среди участников мотопробега — действующие пилоты, бортпроводники, наземный и офисный персонал. В честь Года семьи более 25 участников пробега совершили путешествие не в одиночку, а в сопровождении "вторых пилотов" — своих родных или близких. Мотопробег стартовал 6 сентября от офисного комплекса "Мелькисарово". В этот день участники мотопробега прибыли в Суздаль и на протяжении двух дней участвовали в насыщенной культурной программе: посещали местные музеи, мастер-классы и городские фестивали, где гвоздем программы стали полеты на тепловых аэростатах. Возвращение колонны в Москву состоялось 8 сентября. Общая протяженность маршрута в оба конца составила более 440 километров. "Группа "Аэрофлот" всецело поддерживает и стремится укреплять семейные ценности. В этом году мы предложили участникам взять в путешествие членов своих семей, чтобы провести время с близкими и разделить с ними яркие впечатления. Рад, что эта инициатива нашла отклик: каждый третий мотоцикл едет со "вторым пилотом" на борту. А общая численность нашей колонны вдвое больше, чем в прошлом году", - подчеркнул заместитель генерального директора "Аэрофлота" по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев, который также принял участие в мотопробеге. Аэрофлот проводит корпоративный мотопробег во второй раз. Летом 2023 года мотолюбители проехали под флагами авиакомпании из Москвы в Нижний Новгород и обратно, посвятив свое путешествие 100-летию первой пассажирской воздушной линии страны. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" провел корпоративный мотопробег Москва — Суздаль — Москва

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтюардессы группы "Аэрофлот" у электрического мотоцикла Aurus Merlon, который участвует в мотопробеге по маршруту Москва - Суздаль - Москва, посвящённом Году семьи
Стюардессы группы Аэрофлот у электрического мотоцикла Aurus Merlon, который участвует в мотопробеге по маршруту Москва - Суздаль - Москва, посвящённом Году семьи - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стюардессы группы "Аэрофлот" у электрического мотоцикла Aurus Merlon, который участвует в мотопробеге по маршруту Москва - Суздаль - Москва, посвящённом Году семьи
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МОСКВА, 9 сен – пресс-служба ПАО "Аэрофлота". "Аэрофлот" с 6 по 8 сентября провел масштабный мотопробег Москва — Суздаль — Москва, посвященный Году семьи.
В состав колонны вошли более 100 мотоциклов под управлением сотрудников "Аэрофлота", "России" и "Победы", провайдера технического обслуживания "Аэрофлот Техникс", а также работников АО "Международный аэропорт Шереметьево" и других партнеров авиакомпании. Среди участников мотопробега — действующие пилоты, бортпроводники, наземный и офисный персонал. В честь Года семьи более 25 участников пробега совершили путешествие не в одиночку, а в сопровождении "вторых пилотов" — своих родных или близких.
Мотопробег стартовал 6 сентября от офисного комплекса "Мелькисарово". В этот день участники мотопробега прибыли в Суздаль и на протяжении двух дней участвовали в насыщенной культурной программе: посещали местные музеи, мастер-классы и городские фестивали, где гвоздем программы стали полеты на тепловых аэростатах. Возвращение колонны в Москву состоялось 8 сентября. Общая протяженность маршрута в оба конца составила более 440 километров.
"Группа "Аэрофлот" всецело поддерживает и стремится укреплять семейные ценности. В этом году мы предложили участникам взять в путешествие членов своих семей, чтобы провести время с близкими и разделить с ними яркие впечатления. Рад, что эта инициатива нашла отклик: каждый третий мотоцикл едет со "вторым пилотом" на борту. А общая численность нашей колонны вдвое больше, чем в прошлом году", - подчеркнул заместитель генерального директора "Аэрофлота" по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев, который также принял участие в мотопробеге.
Аэрофлот проводит корпоративный мотопробег во второй раз. Летом 2023 года мотолюбители проехали под флагами авиакомпании из Москвы в Нижний Новгород и обратно, посвятив свое путешествие 100-летию первой пассажирской воздушной линии страны.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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