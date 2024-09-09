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Самую длинную косичку из копченного сыра сплели в Адыгее - РИА Новости, 09.09.2024
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Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
12:45 09.09.2024 (обновлено: 13:10 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/adygeya-1971578944.html
Самую длинную косичку из копченного сыра сплели в Адыгее
Самую длинную косичку из копченного сыра сплели в Адыгее - РИА Новости, 09.09.2024
Самую длинную косичку из копченного сыра сплели в Адыгее
Косичку из копчёного сыра длиной 189 метров впервые за 13 лет сплели в рамках Фестиваля адыгейского сыра, изготовители выбрали именно этот вид изделия, чтобы... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:45
2024-09-09T13:10
республика адыгея
мурат кумпилов
продукты
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СОЧИ, 9 сен – РИА Новости. Косичку из копчёного сыра длиной 189 метров впервые за 13 лет сплели в рамках Фестиваля адыгейского сыра, изготовители выбрали именно этот вид изделия, чтобы поставить новый рекорд, рассказала РИА Новости заместитель председателя комитета по туризму и курортам республики Бэла Джаримова. На днях в республике стартовал XIII Фестиваль адыгейского сыра. Это ежегодное мероприятие, где подворья из разных районов представляют к дегустации свои сыры и сырные блюда. Как рассказала Джаримова, чтобы установить новый рекорд, в этом году производители постарались сделать нечто новое, представив к дегустации не традиционный адыгейский сыр, как это было пару лет подряд, а самую длинную косичку. "Никогда раньше косичку не делали, самый большой адыгейский сыр делали, больше 140 килограммов по-моему, а косичку делали впервые (за историю фестиваля - ред.), потому что хотели новый рекорд поставить", - сказала собеседница агентства. Выбор пал на копченную косичку еще и для того, чтобы разнообразить программу фестиваля, поскольку в этом году людей на мероприятии больше, чем в 2023 году, отмечает Джаримова. Рекордную косичку удалось попробовать большому числу людей, её длина составила 189 метров, вес - 195,8 килограммов. Как отмечает глава Адыгеи Мурат Кумпилов, для изготовления сырной косички специалистам молзавода "Гиагинский" понадобилось 2,5 тонны молока, 24 часа и 12 человек. Кумпилов подчеркнул, что фиксация рекорда прошла по всем параметрам, для этого в республику прибыли представители Книги рекордов России.
https://ria.ru/20240909/adygeya-1971553174.html
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мурат кумпилов, продукты
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Продукты

Самую длинную косичку из копченного сыра сплели в Адыгее

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале Адыгейского сыра в станице Даховская
Посетители на фестивале Адыгейского сыра в станице Даховская - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Посетители на фестивале Адыгейского сыра в станице Даховская
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 сен – РИА Новости. Косичку из копчёного сыра длиной 189 метров впервые за 13 лет сплели в рамках Фестиваля адыгейского сыра, изготовители выбрали именно этот вид изделия, чтобы поставить новый рекорд, рассказала РИА Новости заместитель председателя комитета по туризму и курортам республики Бэла Джаримова.
На днях в республике стартовал XIII Фестиваль адыгейского сыра. Это ежегодное мероприятие, где подворья из разных районов представляют к дегустации свои сыры и сырные блюда. Как рассказала Джаримова, чтобы установить новый рекорд, в этом году производители постарались сделать нечто новое, представив к дегустации не традиционный адыгейский сыр, как это было пару лет подряд, а самую длинную косичку.
Сыр Адыгейский - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Адыгее за пять лет нарастили производство национального сыра в 1,5 раза
Вчера, 11:13
"Никогда раньше косичку не делали, самый большой адыгейский сыр делали, больше 140 килограммов по-моему, а косичку делали впервые (за историю фестиваля - ред.), потому что хотели новый рекорд поставить", - сказала собеседница агентства.
© предоставлено пресс-службой правительства Республики АдыгеяКосичку из копчёного сыра длиной 189 метров сплели в рамках Фестиваля адыгейского сыра
Косичку из копчёного сыра длиной 189 метров сплели в рамках Фестиваля адыгейского сыра - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© предоставлено пресс-службой правительства Республики Адыгея
Косичку из копчёного сыра длиной 189 метров сплели в рамках Фестиваля адыгейского сыра
Выбор пал на копченную косичку еще и для того, чтобы разнообразить программу фестиваля, поскольку в этом году людей на мероприятии больше, чем в 2023 году, отмечает Джаримова.
Рекордную косичку удалось попробовать большому числу людей, её длина составила 189 метров, вес - 195,8 килограммов. Как отмечает глава Адыгеи Мурат Кумпилов, для изготовления сырной косички специалистам молзавода "Гиагинский" понадобилось 2,5 тонны молока, 24 часа и 12 человек. Кумпилов подчеркнул, что фиксация рекорда прошла по всем параметрам, для этого в республику прибыли представители Книги рекордов России.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловПродукты
 
 
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