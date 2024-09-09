https://ria.ru/20240909/adygeya-1971578944.html

Самую длинную косичку из копченного сыра сплели в Адыгее

Самую длинную косичку из копченного сыра сплели в Адыгее - РИА Новости, 09.09.2024

Самую длинную косичку из копченного сыра сплели в Адыгее

Косичку из копчёного сыра длиной 189 метров впервые за 13 лет сплели в рамках Фестиваля адыгейского сыра, изготовители выбрали именно этот вид изделия, чтобы... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:45

2024-09-09T12:45

2024-09-09T13:10

республика адыгея

мурат кумпилов

продукты

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СОЧИ, 9 сен – РИА Новости. Косичку из копчёного сыра длиной 189 метров впервые за 13 лет сплели в рамках Фестиваля адыгейского сыра, изготовители выбрали именно этот вид изделия, чтобы поставить новый рекорд, рассказала РИА Новости заместитель председателя комитета по туризму и курортам республики Бэла Джаримова. На днях в республике стартовал XIII Фестиваль адыгейского сыра. Это ежегодное мероприятие, где подворья из разных районов представляют к дегустации свои сыры и сырные блюда. Как рассказала Джаримова, чтобы установить новый рекорд, в этом году производители постарались сделать нечто новое, представив к дегустации не традиционный адыгейский сыр, как это было пару лет подряд, а самую длинную косичку. "Никогда раньше косичку не делали, самый большой адыгейский сыр делали, больше 140 килограммов по-моему, а косичку делали впервые (за историю фестиваля - ред.), потому что хотели новый рекорд поставить", - сказала собеседница агентства. Выбор пал на копченную косичку еще и для того, чтобы разнообразить программу фестиваля, поскольку в этом году людей на мероприятии больше, чем в 2023 году, отмечает Джаримова. Рекордную косичку удалось попробовать большому числу людей, её длина составила 189 метров, вес - 195,8 килограммов. Как отмечает глава Адыгеи Мурат Кумпилов, для изготовления сырной косички специалистам молзавода "Гиагинский" понадобилось 2,5 тонны молока, 24 часа и 12 человек. Кумпилов подчеркнул, что фиксация рекорда прошла по всем параметрам, для этого в республику прибыли представители Книги рекордов России.

https://ria.ru/20240909/adygeya-1971553174.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, продукты