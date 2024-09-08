Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов голосует на выборах в Московскую городскую думу. 8 сентябя 2024
Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов голосует на выборах в Московскую городскую думу. 8 сентябя 2024
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму, передает корреспондент РИА Новости.
Парламентарий голосовал на избирательном участке №143 в ГБОУ Школа №1574.
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"Более сложной ситуации, чем сегодня, у нас в стране нет. Эти выборы проходят в условиях большой войны, которую объявили России англосаксы и натовцы", - сказал он журналистам.
Зюганов отметил, что он очень любит Москву и участвует в выборах на протяжении последних трёх десятилетий.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.