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Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 08.09.2024
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12:55 08.09.2024 (обновлено: 14:05 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/zjuganov-1971393627.html
Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму
Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 08.09.2024
Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:55
2024-09-08T14:05
политика
россия
абакан
анадырь
геннадий зюганов
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму, передает корреспондент РИА Новости. Парламентарий голосовал на избирательном участке №143 в ГБОУ Школа №1574. "Более сложной ситуации, чем сегодня, у нас в стране нет. Эти выборы проходят в условиях большой войны, которую объявили России англосаксы и натовцы", - сказал он журналистам.Зюганов отметил, что он очень любит Москву и участвует в выборах на протяжении последних трёх десятилетий.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/mironov-1971392887.html
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политика, россия, абакан, анадырь, геннадий зюганов, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов голосует на выборах в Московскую городскую думу. 8 сентябя 2024
Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов голосует на выборах в Московскую городскую думу. 8 сентябя 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов голосует на выборах в Московскую городскую думу. 8 сентябя 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму, передает корреспондент РИА Новости.
Парламентарий голосовал на избирательном участке №143 в ГБОУ Школа №1574.
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов голосует на выборах в Московскую городскую думу на избирательном участке в гимназии №1520 им. Капцовых в Москве. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Миронов проголосовал на выборах в Мосгордуму
Вчера, 12:51
"Более сложной ситуации, чем сегодня, у нас в стране нет. Эти выборы проходят в условиях большой войны, которую объявили России англосаксы и натовцы", - сказал он журналистам.
Зюганов отметил, что он очень любит Москву и участвует в выборах на протяжении последних трёх десятилетий.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова назвала регион с самой большой явкой на довыборы в Госдуму
Вчера, 10:54
 
ПолитикаРоссияАбаканАнадырьГеннадий ЗюгановГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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