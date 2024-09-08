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Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму

Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 08.09.2024

Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:55

2024-09-08T12:55

2024-09-08T14:05

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выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму, передает корреспондент РИА Новости. Парламентарий голосовал на избирательном участке №143 в ГБОУ Школа №1574. "Более сложной ситуации, чем сегодня, у нас в стране нет. Эти выборы проходят в условиях большой войны, которую объявили России англосаксы и натовцы", - сказал он журналистам.Зюганов отметил, что он очень любит Москву и участвует в выборах на протяжении последних трёх десятилетий.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/mironov-1971392887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, абакан, анадырь, геннадий зюганов, госдума рф, выборы в россии — 2024