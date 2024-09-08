https://ria.ru/20240908/zakharova-1971459747.html

Захарова оценила слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"

Захарова оценила слова Шольца о расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 08.09.2024

Захарова оценила слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:49

2024-09-08T19:49

2024-09-08T19:59

берлин (город)

северный поток

россия

германия

мария захарова

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МОСКВА, 8 сен-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 1", заявила РИА Новости, что это должны быть не утечки в СМИ, а официальные заявления и обмен данными между структурами заинтересованных стран."Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией", - сказала она.Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" нужно расследовать, а, а совершивших подрывы привлечь к ответственности. Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы ничего не было скрыто и виновные понесли ответственность.

https://ria.ru/20240907/germaniya-1971300708.html

берлин (город)

россия

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

берлин (город), северный поток, россия, германия, мария захарова