https://ria.ru/20240908/zakharova-1971459747.html
Захарова оценила слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"
Захарова оценила слова Шольца о расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 08.09.2024
Захарова оценила слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:49
2024-09-08T19:49
2024-09-08T19:59
берлин (город)
северный поток
россия
германия
мария захарова
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МОСКВА, 8 сен-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 1", заявила РИА Новости, что это должны быть не утечки в СМИ, а официальные заявления и обмен данными между структурами заинтересованных стран."Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией", - сказала она.Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" нужно расследовать, а, а совершивших подрывы привлечь к ответственности. Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы ничего не было скрыто и виновные понесли ответственность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берлин (город), северный поток, россия, германия, мария захарова
Берлин (город), Северный поток, Россия, Германия, Мария Захарова
Захарова оценила слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"
Захарова: Германия обязана делиться с Россией информацией по "Северным потокам"
МОСКВА, 8 сен-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 1", заявила РИА Новости, что это должны быть не утечки в СМИ, а официальные заявления и обмен данными между структурами заинтересованных стран.
«
"Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин
обязан делиться с Россией", - сказала она.
Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" нужно расследовать, а, а совершивших подрывы привлечь к ответственности. Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы ничего не было скрыто и виновные понесли ответственность.