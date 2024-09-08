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Захарова оценила слова Шольца о расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 08.09.2024
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19:49 08.09.2024 (обновлено: 19:59 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/zakharova-1971459747.html
Захарова оценила слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"
Захарова оценила слова Шольца о расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 08.09.2024
Захарова оценила слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:49
2024-09-08T19:59
берлин (город)
северный поток
россия
германия
мария захарова
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МОСКВА, 8 сен-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 1", заявила РИА Новости, что это должны быть не утечки в СМИ, а официальные заявления и обмен данными между структурами заинтересованных стран."Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией", - сказала она.Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" нужно расследовать, а, а совершивших подрывы привлечь к ответственности. Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы ничего не было скрыто и виновные понесли ответственность.
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берлин (город), северный поток, россия, германия, мария захарова
Берлин (город), Северный поток, Россия, Германия, Мария Захарова
Захарова оценила слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"

Захарова: Германия обязана делиться с Россией информацией по "Северным потокам"

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 1", заявила РИА Новости, что это должны быть не утечки в СМИ, а официальные заявления и обмен данными между структурами заинтересованных стран.
«
"Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией", - сказала она.
Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" нужно расследовать, а, а совершивших подрывы привлечь к ответственности. Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы ничего не было скрыто и виновные понесли ответственность.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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Берлин (город)Северный потокРоссияГерманияМария Захарова
 
 
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