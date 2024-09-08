https://ria.ru/20240908/zabota-1971342739.html
Сестра милосердия рассказала, как заботятся о стариках в курских ПВР
Сестра милосердия рассказала, как заботятся о стариках в курских ПВР - РИА Новости, 08.09.2024
Сестра милосердия рассказала, как заботятся о стариках в курских ПВР
Сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, сестра милосердия Ирина Худякова рассказала РИА Новости, что в пунктах... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T03:18
2024-09-08T03:18
2024-09-08T03:18
курская область
россия
курск
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
валерий герасимов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968586662_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_53e62766d702b7b727734c927115a6fd.jpg
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, сестра милосердия Ирина Худякова рассказала РИА Новости, что в пунктах временного размещения Курской области пожилые люди обеспечены питанием, одеждой и, самое главное, добротой и заботой. "В Курске народ очень сплочен и стараются помогать друг другу. Очень часто сами куряне говорят: давайте мы вам подарим, привезём, мы хотим тоже помочь", - рассказывает Худякова, которая помогает беженцам в пунктах временного размещения в Курской области. По ее словам, на попечении сестер милосердия находится около пятисот человек в нескольких ПВР, как правило, это пожилые и немощные люди. Православные волонтеры купают, подстригают, кормят их, находят для каждого слова поддержки. "В одном из ПВР есть пожилая женщина, ей 89 лет. Помогла ей искупаться, и она попросила ее подстричь. После стрижки она сказала, что вся седая, а когда-то у неё были яркие и блестящие волосы. И мы ее покрасили в очень красивый каштановый цвет. Подвожу ее к зеркалу на инвалидной коляске, у старушки слезы на глазах: знаете, я работала врачом-терапевтом и забыла, когда так выглядела в последний раз, мне хоть снова можно выйти на участок!", - рассказала Худякова. Она отметила, что, конечно, как бы о людях не заботились в ПВР, это не родной дом. "Мы не заменим им семью, но с нами они не одиноки", - добавила сестра милосердия. Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению Святейшего Патриарха Кирилла организовывают поддержку пострадавших от обстрелов в Курской области. Церковь направляет в Курск партии гуманитарной помощи. Развернуты церковные пункты временного размещения, в Курске открылись центр комплексной социальной помощи, а также пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Патриарх Кирилл 17 августа благословил общецерковный сбор средств для помощи пострадавшим в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240823/pvr-1968134383.html
https://ria.ru/20240905/klass-1970918204.html
курская область
россия
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968586662_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_ee24504f35b95dee19341232c6679f0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, курск, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, валерий герасимов, общество
Курская область, Россия, Курск, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Валерий Герасимов, Общество
Сестра милосердия рассказала, как заботятся о стариках в курских ПВР
Сестра милосердия: в курских ПВР пожилых людей обеспечивают питанием и одеждой
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, сестра милосердия Ирина Худякова рассказала РИА Новости, что в пунктах временного размещения Курской области пожилые люди обеспечены питанием, одеждой и, самое главное, добротой и заботой.
"В Курске
народ очень сплочен и стараются помогать друг другу. Очень часто сами куряне говорят: давайте мы вам подарим, привезём, мы хотим тоже помочь", - рассказывает Худякова, которая помогает беженцам в пунктах временного размещения в Курской области.
По ее словам, на попечении сестер милосердия находится около пятисот человек в нескольких ПВР, как правило, это пожилые и немощные люди. Православные волонтеры купают, подстригают, кормят их, находят для каждого слова поддержки.
"В одном из ПВР есть пожилая женщина, ей 89 лет. Помогла ей искупаться, и она попросила ее подстричь. После стрижки она сказала, что вся седая, а когда-то у неё были яркие и блестящие волосы. И мы ее покрасили в очень красивый каштановый цвет. Подвожу ее к зеркалу на инвалидной коляске, у старушки слезы на глазах: знаете, я работала врачом-терапевтом и забыла, когда так выглядела в последний раз, мне хоть снова можно выйти на участок!", - рассказала Худякова.
Она отметила, что, конечно, как бы о людях не заботились в ПВР, это не родной дом. "Мы не заменим им семью, но с нами они не одиноки", - добавила сестра милосердия.
Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению Святейшего Патриарха Кирилла
организовывают поддержку пострадавших от обстрелов в Курской области. Церковь направляет в Курск партии гуманитарной помощи. Развернуты церковные пункты временного размещения, в Курске открылись центр комплексной социальной помощи, а также пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Патриарх Кирилл 17 августа благословил общецерковный сбор средств для помощи пострадавшим в Курской области.
Подразделения ВСУ
в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.