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В Забайкалье закрылись все избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2024
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14:08 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/zabajkale-1971408870.html
В Забайкалье закрылись все избирательные участки
В Забайкалье закрылись все избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2024
В Забайкалье закрылись все избирательные участки
Все избирательные участки закрылись в Забайкальском крае в 20.00 (14:00 мск). РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:08
2024-09-08T14:08
политика
забайкальский край
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ЧИТА, 8 сен – РИА Новости. Все избирательные участки закрылись в Забайкальском крае в 20.00 (14:00 мск). По данным региональной избирательной комиссии, явка на 18:00 (12:00 мск) воскресенья на выборах губернатора Забайкальского края составила 41,15% - проголосовало 312 628 избирателей. Выборы губернатора проходили в регионе с 6 по 8 сентября. Численность избирателей в Забайкалье на 1 июля составила 755 493 человека. Всего на пост губернатора претендуют четыре кандидата: Валерий Афицинский от партии "Зеленые", Георгий Шилин от ЛДПР, Константин Коростелев от "Коммунистов России" и действующий губернатор края Александр Осипов - самовыдвиженец. Помимо губернатора, жители Читы также голосовали за депутатов городской думы и участвовали в довыборах в краевое Заксобрание. А жители районов края выбирали глав поселений и местных депутатов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html
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политика, забайкальский край, чита, александр осипов, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024
Политика, Забайкальский край, Чита, Александр Осипов, ЛДПР, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
В Забайкалье закрылись все избирательные участки

В Забайкалье в 20:00 закрылись все избирательные участки

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке №207 в школе №42 в Чите
Женщина голосует на избирательном участке №207 в школе №42 в Чите - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Женщина голосует на избирательном участке №207 в школе №42 в Чите
Читать ria.ru в
ЧИТА, 8 сен – РИА Новости. Все избирательные участки закрылись в Забайкальском крае в 20.00 (14:00 мск).
По данным региональной избирательной комиссии, явка на 18:00 (12:00 мск) воскресенья на выборах губернатора Забайкальского края составила 41,15% - проголосовало 312 628 избирателей.
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Памфилова заявила об экстремальных условиях в единый день голосования
Вчера, 11:09
Выборы губернатора проходили в регионе с 6 по 8 сентября. Численность избирателей в Забайкалье на 1 июля составила 755 493 человека.
Всего на пост губернатора претендуют четыре кандидата: Валерий Афицинский от партии "Зеленые", Георгий Шилин от ЛДПР, Константин Коростелев от "Коммунистов России" и действующий губернатор края Александр Осипов - самовыдвиженец.
Помимо губернатора, жители Читы также голосовали за депутатов городской думы и участвовали в довыборах в краевое Заксобрание. А жители районов края выбирали глав поселений и местных депутатов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаЗабайкальский крайЧитаАлександр ОсиповЛДПРКоммунисты РоссииВыборы в России — 2024
 
 
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