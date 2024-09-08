https://ria.ru/20240908/zabajkale-1971408870.html

В Забайкалье закрылись все избирательные участки

В Забайкалье закрылись все избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2024

В Забайкалье закрылись все избирательные участки

Все избирательные участки закрылись в Забайкальском крае в 20.00 (14:00 мск). РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:08

2024-09-08T14:08

2024-09-08T14:08

политика

забайкальский край

чита

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лдпр

коммунисты россии

выборы в россии — 2024

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ЧИТА, 8 сен – РИА Новости. Все избирательные участки закрылись в Забайкальском крае в 20.00 (14:00 мск). По данным региональной избирательной комиссии, явка на 18:00 (12:00 мск) воскресенья на выборах губернатора Забайкальского края составила 41,15% - проголосовало 312 628 избирателей. Выборы губернатора проходили в регионе с 6 по 8 сентября. Численность избирателей в Забайкалье на 1 июля составила 755 493 человека. Всего на пост губернатора претендуют четыре кандидата: Валерий Афицинский от партии "Зеленые", Георгий Шилин от ЛДПР, Константин Коростелев от "Коммунистов России" и действующий губернатор края Александр Осипов - самовыдвиженец. Помимо губернатора, жители Читы также голосовали за депутатов городской думы и участвовали в довыборах в краевое Заксобрание. А жители районов края выбирали глав поселений и местных депутатов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, забайкальский край, чита, александр осипов, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024