https://ria.ru/20240908/yugra-1971370043.html

Руслана Кухарука избрали главой ХМАО

Руслана Кухарука избрали главой ХМАО - РИА Новости, 08.09.2024

Руслана Кухарука избрали главой ХМАО

Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук в воскресенье большинством голосов депутатов окружной думы... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:35

2024-09-08T10:35

2024-09-08T10:42

политика

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук в воскресенье большинством голосов депутатов окружной думы избран главой региона.Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение югорской думы три кандидатуры на должность губернатора региона: врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука, депутата думы Алексея Савинцева и генерального директора ООО "ЮграНефтеРазведка", депутата думы Михаила Сердюка.Перед началом процедуры голосования каждый из трех кандидатов представил свою программу. Так, Кухарук в своем докладе сосредоточился на повышении качества жизни югорчан, модернизации жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, донастройке действующих мер поддержки участникам СВО, сохранении уровня годовой добычи нефти, развитии обрабатывающей промышленности.Савинцев в своем выступлении отметил необходимость борьбы с дисбалансом социально-экономического развития западных и восточных территорий округа, проблемами работы системы ЖКХ, нехваткой узких медицинских специалистов и с недостаточной интеграцией в общество детей-инвалидов.Сердюк предложил оптимизировать чиновничий аппарат путем внедрения искусственного интеллекта, создать министерство счастья, ликвидировать департамент здравоохранения Югры и переделать его в департамент здоровья, а также создать центральную криптобиржу в Югре и вид криптовалюты - Югра-койн.По результатам тайного голосования 33 из 36 присутствующих депутатов проголосовали за избрание губернатором Югры Кухарука, трое депутатов проголосовали за Савинцева."На основании протокола и доклада счетной группы о результатах тайного голосования решение считается принятым. Большинством голосов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры избран Кухарук Руслан Николаевич", - объявил председатель думы ХМАО Борис Хохряков.

https://ria.ru/20240907/javka-1971329488.html

https://ria.ru/20240908/ataki-1971356113.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1971356994.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук