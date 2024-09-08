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Руслана Кухарука избрали главой ХМАО - РИА Новости, 08.09.2024
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10:35 08.09.2024 (обновлено: 10:42 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/yugra-1971370043.html
Руслана Кухарука избрали главой ХМАО
Руслана Кухарука избрали главой ХМАО - РИА Новости, 08.09.2024
Руслана Кухарука избрали главой ХМАО
Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук в воскресенье большинством голосов депутатов окружной думы... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:35
2024-09-08T10:42
политика
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук в воскресенье большинством голосов депутатов окружной думы избран главой региона.Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение югорской думы три кандидатуры на должность губернатора региона: врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука, депутата думы Алексея Савинцева и генерального директора ООО "ЮграНефтеРазведка", депутата думы Михаила Сердюка.Перед началом процедуры голосования каждый из трех кандидатов представил свою программу. Так, Кухарук в своем докладе сосредоточился на повышении качества жизни югорчан, модернизации жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, донастройке действующих мер поддержки участникам СВО, сохранении уровня годовой добычи нефти, развитии обрабатывающей промышленности.Савинцев в своем выступлении отметил необходимость борьбы с дисбалансом социально-экономического развития западных и восточных территорий округа, проблемами работы системы ЖКХ, нехваткой узких медицинских специалистов и с недостаточной интеграцией в общество детей-инвалидов.Сердюк предложил оптимизировать чиновничий аппарат путем внедрения искусственного интеллекта, создать министерство счастья, ликвидировать департамент здравоохранения Югры и переделать его в департамент здоровья, а также создать центральную криптобиржу в Югре и вид криптовалюты - Югра-койн.По результатам тайного голосования 33 из 36 присутствующих депутатов проголосовали за избрание губернатором Югры Кухарука, трое депутатов проголосовали за Савинцева."На основании протокола и доклада счетной группы о результатах тайного голосования решение считается принятым. Большинством голосов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры избран Кухарук Руслан Николаевич", - объявил председатель думы ХМАО Борис Хохряков.
https://ria.ru/20240907/javka-1971329488.html
https://ria.ru/20240908/ataki-1971356113.html
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политика, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук
Политика, Ханты-Мансийский автономный округ, Руслан Кухарук
Руслана Кухарука избрали главой ХМАО

Депутаты думы Югры избрали Руслана Кухарука главой ХМАО

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРуслан Кухарук
Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Руслан Кухарук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук в воскресенье большинством голосов депутатов окружной думы избран главой региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение югорской думы три кандидатуры на должность губернатора региона: врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука, депутата думы Алексея Савинцева и генерального директора ООО "ЮграНефтеРазведка", депутата думы Михаила Сердюка.
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Перед началом процедуры голосования каждый из трех кандидатов представил свою программу. Так, Кухарук в своем докладе сосредоточился на повышении качества жизни югорчан, модернизации жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, донастройке действующих мер поддержки участникам СВО, сохранении уровня годовой добычи нефти, развитии обрабатывающей промышленности.
Савинцев в своем выступлении отметил необходимость борьбы с дисбалансом социально-экономического развития западных и восточных территорий округа, проблемами работы системы ЖКХ, нехваткой узких медицинских специалистов и с недостаточной интеграцией в общество детей-инвалидов.
Сердюк предложил оптимизировать чиновничий аппарат путем внедрения искусственного интеллекта, создать министерство счастья, ликвидировать департамент здравоохранения Югры и переделать его в департамент здоровья, а также создать центральную криптобиржу в Югре и вид криптовалюты - Югра-койн.
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По результатам тайного голосования 33 из 36 присутствующих депутатов проголосовали за избрание губернатором Югры Кухарука, трое депутатов проголосовали за Савинцева.
"На основании протокола и доклада счетной группы о результатах тайного голосования решение считается принятым. Большинством голосов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры избран Кухарук Руслан Николаевич", - объявил председатель думы ХМАО Борис Хохряков.
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ПолитикаХанты-Мансийский автономный округРуслан Кухарук
 
 
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