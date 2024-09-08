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Памфилова объяснила рост явки на выборах - РИА Новости, 08.09.2024
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22:21 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/yavka-1971485788.html
Памфилова объяснила рост явки на выборах
Памфилова объяснила рост явки на выборах - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова объяснила рост явки на выборах
Росту явки на выборы способствовали проекты "ИнформУИК", "Мобильный избиратель" и разные виды голосования, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:21
2024-09-08T22:21
политика
россия
абакан
анадырь
элла памфилова
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Росту явки на выборы способствовали проекты "ИнформУИК", "Мобильный избиратель" и разные виды голосования, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Почему явка растет? То, что мы позволяем и регионы решают, мы предложили многодневное голосование, наши избиратели это очень поддержали, потому что они в большей степени могут планировать свое время, на это работает и то, что мы разработали разные виды голосования… И, конечно, же основа основ - "Мобильный избиратель", который позволяет человеку не быть привязанным к конкретному участку", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования (ЕДГ). Также глава ЦИК отметила проект "ИнформУИК", который направлен на адресное информирование путем подомового обхода избирателей членами участковых избиркомов. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Памфилова объяснила рост явки на выборах

Памфилова: росту явки способствовали "ИнформУИК" и "Мобильный избиратель"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Росту явки на выборы способствовали проекты "ИнформУИК", "Мобильный избиратель" и разные виды голосования, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
«
"Почему явка растет? То, что мы позволяем и регионы решают, мы предложили многодневное голосование, наши избиратели это очень поддержали, потому что они в большей степени могут планировать свое время, на это работает и то, что мы разработали разные виды голосования… И, конечно, же основа основ - "Мобильный избиратель", который позволяет человеку не быть привязанным к конкретному участку", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования (ЕДГ).
Также глава ЦИК отметила проект "ИнформУИК", который направлен на адресное информирование путем подомового обхода избирателей членами участковых избиркомов.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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ПолитикаРоссияАбаканАнадырьЭлла ПамфиловаГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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