Памфилова объяснила рост явки на выборах
Памфилова: росту явки способствовали "ИнформУИК" и "Мобильный избиратель"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Росту явки на выборы способствовали проекты "ИнформУИК", "Мобильный избиратель" и разные виды голосования, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
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"Почему явка растет? То, что мы позволяем и регионы решают, мы предложили многодневное голосование, наши избиратели это очень поддержали, потому что они в большей степени могут планировать свое время, на это работает и то, что мы разработали разные виды голосования… И, конечно, же основа основ - "Мобильный избиратель", который позволяет человеку не быть привязанным к конкретному участку", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования (ЕДГ).
Также глава ЦИК отметила проект "ИнформУИК", который направлен на адресное информирование путем подомового обхода избирателей членами участковых избиркомов.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.