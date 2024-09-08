https://ria.ru/20240908/yavka-1971485788.html

Памфилова объяснила рост явки на выборах

Памфилова объяснила рост явки на выборах - РИА Новости, 08.09.2024

Памфилова объяснила рост явки на выборах

Росту явки на выборы способствовали проекты "ИнформУИК", "Мобильный избиратель" и разные виды голосования, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:21

2024-09-08T22:21

2024-09-08T22:21

политика

россия

абакан

анадырь

элла памфилова

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Росту явки на выборы способствовали проекты "ИнформУИК", "Мобильный избиратель" и разные виды голосования, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Почему явка растет? То, что мы позволяем и регионы решают, мы предложили многодневное голосование, наши избиратели это очень поддержали, потому что они в большей степени могут планировать свое время, на это работает и то, что мы разработали разные виды голосования… И, конечно, же основа основ - "Мобильный избиратель", который позволяет человеку не быть привязанным к конкретному участку", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования (ЕДГ). Также глава ЦИК отметила проект "ИнформУИК", который направлен на адресное информирование путем подомового обхода избирателей членами участковых избиркомов. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024