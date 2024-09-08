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Собянин оценил явку на выборах в Москве
Собянин оценил явку на выборах в Москве - РИА Новости, 08.09.2024
Собянин оценил явку на выборах в Москве
Явка на выборах в Москве достигла 40%, что почти в 2 раза больше, чем в 2019 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по предварительным итогам... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:55
2024-09-08T21:55
2024-09-08T21:55
политика
москва
сергей собянин
дмитрий медведев
единая россия
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Москве достигла 40%, что почти в 2 раза больше, чем в 2019 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по предварительным итогам единого дня голосования с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым. "В результате явка достигла 40%, для Москвы это очень много, это почти в два раза больше, чем было в 2019 году", - сказал Собянин. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Москва, Сергей Собянин, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Собянин оценил явку на выборах в Москве
Собянин: явка на выборах в Москве достигла 40%, почти вдвое больше, чем в 2019 г